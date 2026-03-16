El periodismo deportivo argentino se vistió de luto este lunes tras confirmarse el fallecimiento de Marcelo Araujo. El icónico relator, que fue la voz indiscutida de los domingos por la noche durante más de dos décadas, murió a los 78 años. Su partida marca el fin de una era para la televisión nacional y deja un vacío irreparable en el corazón de los fanáticos.

Araujo no fue un relator más. Con un estilo rupturista, descontracturado y audaz, transformó la manera de transmitir el deporte en Argentina. Su paso por la pantalla no solo dejó resultados y crónicas, sino una colección de latiguillos que se instalaron en el ADN de los hinchas.

El nombre de Marcelo Araujo quedará grabado a fuego por su labor en Fútbol de Primera. Junto a Enrique Macaya Márquez, consolidó la dupla más famosa de la historia de la televisión deportiva. Juntos, no solo analizaban el juego, sino que entretenían a millones de familias con una complicidad única.

"¿Estás crazy, Macaya?", "¡Si lo hacés me voy!" o "¡Lo que te perdiste!", son solo algunas de las frases que Araujo popularizó y que hoy resuenan con melancolía tras su partida.

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Tras un tiempo alejado de los grandes flashes y de su salida de Torneos y Competencias, Araujo tuvo su "segundo tiempo" en la pantalla abierta. Fue la voz principal de Fútbol para Todos, donde volvió a narrar los partidos más decisivos del campeonato local, conectando su experiencia con las nuevas generaciones de espectadores que crecieron escuchando sus relatos.