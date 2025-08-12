Este martes 12 de agosto de 2025, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, afirmó en rueda de prensa que "los candidatos que representarán a la provincia serán aquellos que mejor defiendan sus intereses". El mandatario hizo estas declaraciones durante un acto oficial de entrega de casas en Capital, en el que estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, sin dar detalles concretos sobre los nombres que integrarán la lista.

Orrego indicó que el plazo para la presentación de candidaturas se extenderá hasta el último día establecido por el cronograma electoral (domingo 17 de agosto de 2025) y que, hasta entonces, continuarán evaluando a las personas que puedan cumplir con ese perfil. Explicó que dentro del frente político que encabeza hay varios dirigentes con las características necesarias para desempeñar un rol legislativo en defensa de la provincia.

El gobernador señaló que algunos de esos dirigentes tienen un lugar asegurado por su trayectoria y compromiso, aunque evitó confirmar si la nómina ya está definida. Aseguró que la decisión final buscará garantizar la representación de San Juan en los espacios legislativos donde se debatan temas clave para el futuro provincial.

El gobernador Marcelo Orrego lanzó el frente Por San Juan, integrado por Producción y Trabajo con los aliados del 2023 y la incorporación del Partido Bloquista. También firmaron dos sellos que supieron ser afines al peronismo como Unidad Popular y Unidad y Progreso.

De manera que el orreguismo presentó la alianza con sus socios de siempre: Dignidad Ciudad, UCR, PRO. Más la novedad del Partido Bloquista. Además, tiene doce sellos adherentes: ACTUAR, Acción y Compromiso, IDEAS, FORJA, Fuerza para la Unidad y el Cambio, Partido Libertad Azul, Agrupación Patria, el Partido Intransigente y la novedad de las agrupaciones de José Amadeo Soria, Unidad y Progreso y Unidad Popular de José Ganyitano.

El frente Por San Juan competirá contra Fuerza San Juan (el peronismo y sus aliados), La Libertad Avanza San Juan (liderado por José Peluc), Provincias Unidas (guiado por Emilio Baistrocchi), GEN (Marcelo Arancibia), Partido Libertario, Cruzada Renovadora (Alfredo Avelín), Ideas de la Libertad, Evolución Liberal (Sergio Vallejos), Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (Cristian Jurado).