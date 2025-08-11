El gobernador Marcelo Orrego se refirió al reciente discurso del presidente Javier Milei en cadena nacional, en el que el mandatario ratificó el rumbo de su gestión y pidió el apoyo de los legisladores. Ante la prensa local, Orrego aseguró que el mensaje presidencial "no me sorprendió" porque "reiteró lo que viene planteando hace tiempo". No obstante, destacó la importancia de estas alocuciones: "Siempre es importante escuchar al Presidente, sobre todo cuando elige una cadena nacional", afirmó.

La principal inquietud de la prensa se centró en la relación entre el gobierno provincial y el nacional, especialmente en lo que respecta al apoyo de los legisladores sanjuaninos a las propuestas de Milei. Ante esto, Orrego fue enfático en su postura, marcando una clara diferencia entre la línea política del presidente y el rol de sus representantes en el Congreso. "Tienen total libertad para expresarse. Mi único compromiso es con San Juan y lo voy a defender con convicción", sentenció el gobernador, dejando entrever que el respaldo a las medidas nacionales no es un cheque en blanco y estará supeditado a los beneficios o perjuicios que estas puedan generar en la provincia.

El mandatario sanjuanino también se mostró de acuerdo con la necesidad de fortalecer el federalismo, un punto que, aunque no fue central en la alocución de Milei, es una de las banderas que Orrego ha levantado desde el inicio de su gestión. "Argentina es mucho más que la provincia de Buenos Aires. Las verdaderas potencialidades están en el interior. El desarrollo tiene que ver con la producción, la minería, Vaca Muerta y el agua", sostuvo el gobernador. Con estas palabras, Orrego buscó dejar en claro que el desarrollo nacional debe pensarse de manera integral, y no desde una visión centralista que muchas veces olvida las realidades y los recursos de las provincias. La referencia a la minería, un sector clave en la economía sanjuanina, no fue casual y reafirma la agenda que la provincia busca posicionar en el debate nacional.

En un contexto de tensión política y económica, las declaraciones de Orrego reflejan un delicado equilibrio. Por un lado, reconoce la importancia de una relación "potable" con el Gobierno nacional para la gobernabilidad y la obtención de recursos; por otro, marca la autonomía de la provincia y la prioridad de los intereses locales. La defensa de la libertad de acción de los legisladores sanjuaninos es un claro mensaje de que, más allá de las afinidades políticas, la defensa de los recursos y la producción sanjuanina será la principal brújula en el Congreso.