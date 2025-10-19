El Museo del Louvre, uno de los más importantes de París, fue escenario de un robo cinematográfico este domingo. Tres hombres encapuchados ingresaron al primer piso utilizando un montacargas, rompieron una ventana y sustrajeron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz, todas de un valor incalculable.

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, confirmó que el hecho ocurrió "esta mañana durante la apertura". La cuenta oficial del museo anunció que "permanecerá cerrado hoy (domingo) por motivos excepcionales".

Según informó el Ministerio del Interior, el robo se produjo a las 9:30 hora local (4:30 en Argentina). Los ladrones accedieron desde los muelles del Sena, donde actualmente se realizan obras, y aprovecharon el montacargas para trepar al primer piso.

Luego forzaron una ventana, rompieron las vitrinas de la galería Apolo, tomaron las joyas y huyeron en varias motos. Toda la operación duró apenas siete minutos. El Ministerio del Interior señaló que "evidentemente era un equipo que había hecho exploración".

Las piezas robadas incluyen collares, broches y diademas de los soberanos franceses, aunque aún no hay un inventario preciso. La pieza más valiosa, el diamante Régent de 140 quilates, no fue sustraída. Según Le Parisien, una de las joyas, la corona de la emperatriz Eugenia, fue hallada en las afueras del museo y estaba rota.

La Policía francesa acordonó el Louvre, evacuó a los visitantes y cerró varias calles cercanas. No se registraron heridos, pero testigos relataron escenas de pánico y caos cuando los ladrones irrumpieron en la galería.

El Louvre, museo más visitado del mundo con 8,7 millones de visitantes en 2024, ya ha sufrido robos célebres, como el de la Mona Lisa en 1911, y ha sido escenario de varias películas basadas en hechos similares..