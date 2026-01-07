El secretario de Estado de Marco Rubio detalló ante el Congreso de los Estados Unidos un plan en tres etapas para Venezuela, con el objetivo de conducir la situación del país tras la salida de Nicolás Maduro y evitar su colapso institucional y económico.

Rubio explicó que la estrategia se estructura en tres fases, estabilización, recuperación y transición, que, aunque se superponen, tienen un propósito común: sentar las bases de una nueva etapa política y económica para Venezuela.

En primer lugar, la fase de estabilización busca evitar el caos social o un vacío de poder. Para ello, Estados Unidos mantiene un esquema de control económico y político que incluye, entre otras acciones, la incautación y venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano. Según Rubio, los fondos obtenidos se gestionarán bajo administración internacional para impedir que queden en manos del antiguo régimen y garantizar que se destinen al bienestar de la población.

La segunda fase, denominada de recuperación, está orientada a integrar a Venezuela en el mercado global. Rubio señaló que esta etapa busca asegurar que empresas estadounidenses, occidentales y de otros países puedan acceder al mercado venezolano “de manera justa”. En paralelo, se contempla el inicio de un proceso de reconciliación política, que incluye la liberación o amnistía de dirigentes opositores y el regreso de exiliados con el objetivo de reconstruir la sociedad civil y las instituciones del país.

La tercera fase, definida como la de transición, se concentra en consolidar los cambios políticos internos. Rubio destacó que esta etapa buscará recomponer el sistema político venezolano y establecer nuevas bases de gobernabilidad. Aclaró que las tres fases no son compartimentos estancos y que, en la práctica, varias de ellas se desarrollarán de manera simultánea.

Las declaraciones de Rubio se producen pocos días después de una operación estadounidense que culminó con la salida de Maduro del país y la asunción de Delcy Rodríguez como autoridad interina, lo que marca un proceso bajo monitoreo constante por parte de Washington para seguir la hoja de ruta planteada.