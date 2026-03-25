Marcos Giles reveló en Luzu que tiene un familiar desaparecido en la dictadura

Marcos Giles conmovió a los seguidores de Luzu TV al dar a conocer un relato íntimo en la emisión de Nadie dice nada. Al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el equipo del programa reflexionó sobre el impacto de la dictadura.

Nico Occhiato inició la conversación expresando que "hoy se cumplen 50 años de cuando el Estado tomó el poder por la fuerza y miles de hombres, mujeres y bebés fueron secuestrados, torturados, desaparecidos por pensar distinto o simplemente por sospecha".

Para ilustrar la realidad de aquel periodo, el conductor advirtió que "para bajarlo a tierra, como lo solemos hacer en este programa, por ejemplo, esto que hacemos todos los días, no lo podríamos hacer tan libremente y correríamos peligro de hacerlo".

Occhiato también detalló que bajo el régimen militar "no podrías juntarte con tus amigos a tomar una cerveza en la vereda, no podrías ir a un recital tranquilo, eso pasaba hace 50 años, hoy por suerte ya no pasa".

El conductor enfatizó la postura del canal al asegurar que "creemos que la democracia se construye y se defiende todos los días, hoy no podemos no decir nada, es importante recordar lo que pasó para que no vuelva a pasar, no queremos nunca más como país perder la democracia". Según indicó, "desde Nadie dice nada esta es nuestra forma de mantener la memoria viva, para que haya verdad y justicia".

Tras una presentación musical de Ángela Torres, quien interpretó una canción emblemática de Mercedes Sosa y María Elena Walsh, Giles tomó la palabra con profunda emoción. El exfutbolista manifestó que "quedé conmovido con la actuación de Angelita, para mí es un honor y orgullo ser parte de este programa tan importante, que mencione estos temas y no se hagan los boludos".

De forma sorpresiva, reveló que el tema le toca de cerca al señalar que "es un tema sensible para mí, yo tengo un familiar desaparecido y en mi casa siempre fue un tema, estar acá hoy haciendo masiva esa situación, me llena de orgullo... Mi vieja debe estar emocionada en casa". Al profundizar en los detalles de su árbol genealógico, Giles explicó que "las vidas que se cambiaron y se tuvieron que armar afuera, el que está desaparecido es el tío de mi mamá, la mujer de él se tuvo que ir a vivir a Francia y armar una vida allá".

Finalmente, el integrante del ciclo dio cuenta del dolor generacional al añadir que "mi abuela hasta el día de hoy sigue esperando, porque no encontró el cuerpo de su hermano, queda una huella muy grande en las familias que sufrieron eso".