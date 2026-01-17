Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años: los videos del accidente

Marta Fort, modelo e hija de Ricardo Fort, protagonizó un accidente de tránsito este sábado 17 de enero de 2026 en el barrio de Belgrano, donde atropelló a una mujer de 89 años.

El episodio ocurrió a las 16:40 horas en la calle Migueletes 1158, entre la Avenida Olleros y la Avenida Federico Lacroze, y sus imágenes se viralizaron rápidamente. Según trascendió, la señora habría cruzado la calle de manera incorrecta, lo que impidió que la conductora lograra esquivarla a tiempo.

Tras el impacto, el abogado de la joven, César Carozza, dialogó con TN y dio precisiones sobre el estado de salud de las involucradas. El letrado manifestó que “la mujer debió ser asistida por personal del SAME y trasladada a un centro de salud para una revisión preventiva”. Asimismo, aseguró que la señora “se encuentra bien y fuera de peligro tras el impacto, al igual que Marta”.

En cuanto a las repercusiones legales, Carozza adelantó que se iniciarán las actuaciones correspondientes en la comisaría para seguir el trámite legal. Al respecto, el abogado declaró: “Seguramente se va a labrar un sumario”.

También explicó que “ahora todo debe pasar por la comisaría y seguir el trámite legal” y concluyó informando: “Yo me encargaré de retirar la documentación para hacer la denuncia del siniestro”.