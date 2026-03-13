Más de 750 personas ya lograron jubilarse con asesoramiento del Gobierno

El Gobierno provincial, a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional del Ministerio de Gobierno, ofrece acompañamiento y asesoramiento a las personas que se encuentran próximas a iniciar su trámite jubilatorio o que necesitan revisar su situación previsional con anticipación.

El secretario de Gobierno, Juan José Dubos, explicó que el objetivo del programa es que los trabajadores puedan organizar con tiempo los requisitos necesarios para acceder al beneficio jubilatorio.

Según indicó el funcionario, la recomendación es que las personas comiencen a revisar su situación al menos 10 años antes de alcanzar la edad jubilatoria, ya que esto permite detectar con tiempo si faltan aportes o si es necesario regularizar períodos de trabajo.

Planificación con anticipación

Desde el organismo se analiza cada caso de manera individual para verificar la cantidad de años aportados al sistema previsional. En caso de que existan períodos sin aportes, se orienta a los interesados para organizar planes de pago acordes a sus posibilidades económicas.

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“Muchas personas no saben que les faltan años de aportes. Si esto se detecta con diez años de anticipación, es mucho más fácil y menos costoso regularizar la situación que hacerlo cuando faltan uno o dos años para jubilarse”, explicó Dubos.

El funcionario aclaró que no es obligatorio acercarse exactamente diez años antes, pero insistió en que hacerlo con tiempo facilita el proceso y evita inconvenientes al momento de iniciar el trámite.

Cómo acceder al asesoramiento

Las personas interesadas pueden acercarse a la Dirección de Asesoramiento Previsional, que funciona en Casa de Gobierno, o realizar consultas a través de distintos canales de contacto, como teléfono, WhatsApp o correo electrónico.

En ese espacio se analizan las historias laborales, se informa sobre los requisitos necesarios y se orienta a cada persona sobre los pasos que debe seguir para completar su situación previsional.

Más de 750 personas asistidas

El servicio ya se encuentra en funcionamiento y forma parte de las políticas del Ministerio de Gobierno para facilitar el acceso a los derechos previsionales.

Según detalló Dubos, desde el inicio de la actual gestión más de 750 personas lograron obtener su beneficio jubilatorio con el acompañamiento de la Dirección de Asesoramiento Previsional.

Además del asesoramiento, el organismo también colabora en la evacuación de consultas y en el inicio de trámites jubilatorios, con el objetivo de que los trabajadores puedan acceder a su jubilación con todos los requisitos cumplidos.