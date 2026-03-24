La jornada calurosa sanjuanina no fue solo por la temperatura por encima de los 28 grados de la tarde del martes. Hubo, además, un encendido reclamo colectivo de saber dónde están los desaparecidos, de búsqueda de reparación y también de de justicia social.

En el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, las consignas en miles de manifestantes que se movilizaron por las calles céntricas de San Juan, fueron las mismas de siempre. En esta continuidad histórica, de cada 24 de marzo, la marcha popular tuvo el condimento especial de cumplirse 50 años del Golpe de Estado perpetrado por sectores civiles y militares que buscaron “reorganizar” el país a través del terrorismo de Estado.

Medio siglo después, en democracia, la reivindicación de un “Nunca Más” quedó patente nuevamente en la columna de personas que se desplegó desde Plaza 25 de Mayo, hasta Plaza España, circulando por las principales avenidas de la ciudad.

La extensión de la columna fue a cálculo de ojo en extensión de 6 o 7 cuadras. Según la estimación de la agrupación HIJOS, señalaban una presencia mayor de asistentes respecto al año pasado.

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Lo cierto es que la manifestación tuvo varios aspectos interesantes. Uno muy importante, es que si bien participaron agrupaciones políticas, partidos, gremios, agrupaciones estudiantiles, colectivos sociales, culturales y barriales, también fueron personas particulares, por su propia cuenta y de manera espontánea. Padres con sus hijos, adultos mayores, jóvenes y esencialmente familiares de desaparecidos de San Juan y también de otras provincias estuvieron presentes en un acto que fue transversal a todo tipo de expresiones.

La marcha inició puntualmente a las 17:30 hs. y al dar la primera ronda alrededor de la Plaza 25, se notaban los carteles, pancartas y banderas en alto.

Bombos, redoblantes e insignias de diversas organizaciones desfilaron por el pavimento.

Representantes del Foro de Salud Mental, Frente Grande, Juventud Peronista, Asociación Argentina de Actores, Partido de Trabajadores del Pueblo, Movimiento Socialista de Trabajadores, Partido Comunista, Frente Patria Grande, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, asociaciones y sindicatos universitarios, Movimiento Evita fueron algunas de las tantas presencias que integraban la marcha. Mientras que, como es tradicional, los organismos de Derechos Humanos como Red x la Identidad, HIJOS y NIETOS fueron a la cabeza de la manifestación.

También se destacó en esta ocasión, cómo los participantes marchaban con pañuelos blancos en el cuerpo como una forma de agradecer y homenajear a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Algunos de esos pañuelos eran bordados con leyendas “Son 30.000” que claramente respondían a aquellos discursos negacionistas y apologistas de la dictadura.

Una vez que la columna llegó a destino, se montó un escenario pequeño en la Plaza España y luego de las actuaciones de la Murga La Pericana, los familiares de víctimas desaparecidos y ex detenidos, comenzaron a leer la extensa lista de los nombres con el canto de “¡presente, ahora y siempre!”. Y posteriormente, se dio lugar a los discursos y lecturas de documentos que dejaban sentado el mensaje central de todo el acto.

Para concluir el acto, el grupo musical Cría Cuervos hizo un recital ante el auditorio de gran parte de militantes que se quedaron hasta el final. Como viene sucediendo en los últimos años, el resto de las agrupaciones y colectivos que participan y se adhieren a la Marcha por la Memoria, terminan dispersándose y separándose del acto principal una vez concluida la misma.