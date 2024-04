Carmen Alcaraz, la mujer que había sido condenada por matar a un penitenciario tras un violento choque en el departamento Pocito en diciembre de 2022, sumó un nuevo capítulo en la Justicia de San Juan. Este martes, se desarrolló una audiencia de impugnación, donde su defensa pidió dar marcha atrás la pena de dos años y seis meses de cumplimiento en suspenso, es decir, fuera de prisión, más la inhabilitación de poder manejar durante cinco años que había impuesto el juez de Garantías, Javier Figuerola en diciembre del año pasado.

Durante la audiencia, la defensa técnica, representada por la abogada Josela María Echegaray, presentó un pedido específico relacionado con el accidente vial que tuvo lugar el 16 de diciembre del 2022 alrededor de las 21:30 en la intersección de Maurín y Calle 7, en Pocito. En este caso, la imputada Carmen Alcaraz fue condenada por la muerte del penitenciario Rodolfo García, y las lesiones graves sufridas por su esposa, Florencia Yanzón.

En su argumento, la defensa impugnó la sentencia sosteniendo que no se ha realizado una “valoración completa de la prueba”. Al mismo tiempo, alegó que al momento del accidente, existía un cartel de "Pare" en el sentido de circulación de la víctima, el cual no fue considerado y que, aunque históricamente ese cartel estuviera presente, en el momento del accidente no se pudo constatar su existencia.

La defensa estuvo presente en la audiencia vía Zoom.

Además, la doctora Echegaray dijo que se siente agraviada, porque García, al momento del accidente superaba el límite permitido de alcohol. Sin embargo, durante el fallo que dictó el juez Figuerola, se expuso que el penitenciario, al momento del accidente no generó peligro, ya que él conducía a una velocidad adecuada y tenía prioridad de paso.

La Fiscalía, representada por Silvina Gerarduzzi se opuso al pedido de la defensa.

Por otro lado, la defensa mencionó que la señalización del cruce de intersecciones estaba “obstruida” y que la iluminación era defectuosa, lo que contribuyó al accidente entre la Ford F-100 que conducía Alcaraz y el Volkswagen Gol que manejaba el penitenciario que perdió su vida. Ante estos argumentos, el Ministerio Público Fiscal, representado por la doctora Silvina Gerarduzzi, pidió ratificar la pena y cuestionó que si la imputada hubiera disminuido la velocidad, el siniestro no se habría producido, lo que lleva a la reflexión sobre la conducta de la misma y su posible negligencia e imprudencia.

La magistrada María Silvina Rosso tiene 40 días para tomar una decisión.

De este modo, la audiencia concluyó sin una decisión final, y ahora se espera que la jueza de Impugnación, María Silvina Rosso, evalúe los argumentos presentados por la defensa técnica y Fiscalía para tomar una determinación entre los próximos 40 días. Es decir, que deberá ratificar o rectificar la actual condena que pesa sobre Alcaraz.