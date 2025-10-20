Edith Hermida reveló que está atravesando una difícil situación de acoso por parte de un seguidor, un drama que se extiende desde hace aproximadamente un año. La panelista de Bendita compartió los detalles de la persecución, que comenzó con mensajes insistentes en sus redes sociales, específicamente en Instagram. Sin embargo, la situación escaló cuando esta persona la fue a buscar al teatro, lo que la asustó profundamente.

La panelista admitió que el acoso se ha vuelto una constante en su vida diaria. Hermida relató: "Hace un año que viene a mi casa y se queda ahí cerca". La presencia de este hombre se ha vuelto tan habitual que la propia Hermida comentó, con lo que se describió como "risas nerviosas", que se "acostumbró" a que esté "deambulando por acá".

Publicidad

Vecinos y dueños de negocios cercanos a su domicilio ya conocen al hombre. Hermida especificó que el acosador "Se queda en la esquina de mi casa, o en un banco enfrente y me escribe mensajes".

El acoso virtual también reflejaba una intención de vínculo forzado. Gonzalo Sorbo, panelista de Infama, explicó que, en el perfil de Instagram del acosador, este publica fotos donde divide su cara con la de Edith Hermida, "como diciendo que son pareja, como que están juntos".

Publicidad

Además, hubo un intento de contacto físico. Hermida recordó: "Una vez me quiso como dar un beso, pero rápido me fui".

El miedo de la periodista fue presenciado por sus colegas. Gonzalo Sorbo relató que, tras salir de un show, Hermida les pidió "por favor, que nos quedemos con ella porque había una persona que la sigue".

Publicidad

Marcela Tauro y Karina Iavícoli alertaron a Edith Hermida sobre la gravedad del asunto y le insistieron para que realice la denuncia formal. La propia Hermida reconoció que, aunque al principio no la había hecho por una mezcla de "vergüenza y miedo", sentía que no le estaba "dando la importancia que tiene".

Finalmente, la panelista de Bendita aseguró que acatará el consejo de sus colegas y procederá a hacer la denuncia, motivada por la preocupación por sus hijas.