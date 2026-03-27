La Selección Argentina vuelve a presentarse ante su público en lo que será la última función en casa antes del Mundial 2026. Este viernes, desde las 20.15, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania en La Bombonera. Tras la sorpresiva suspensión de la Finalissima contra España, este amistoso servirá para ajustar los últimos detalles tácticos del campeón del mundo.

Para este compromiso, el entrenador planea poner en cancha a la mayoría de sus habituales titulares, aunque con la gestión de cargas como prioridad. La principal novedad es que Lionel Messi descansaría en el banco de suplentes, aunque se espera que sume minutos en el complemento para el deleite de los hinchas.

Las dudas en el fondo y el mediocampo

En el arco, el "Dibu" Martínez finalmente le ganó la pulseada a Rulli y Musso. En la zaga central, ante la ausencia de Otamendi (suspendido) y Lisandro Martínez (lesionado), Marcos Senesi pelea el puesto con Martínez Quarta para acompañar al "Cuti" Romero. Por el lateral izquierdo, la duda persiste entre la experiencia de Tagliafico o el despliegue del "Huevo" Acuña.

En la zona media, la baja sensible es la de Rodrigo De Paul, quien arrastra una sobrecarga desde el Inter Miami. Sus lugares serán ocupados por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, sumándose el talento del joven Nicolás Paz y la verticalidad de Nicolás González.

El sueño roto de Panichelli

No todas son buenas noticias en la concentración argentina. Durante la práctica del jueves, el delantero Joaquín Panichelli sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha. La joven promesa de 23 años se perderá el Mundial y deberá afrontar una recuperación de al menos seis meses, un golpe anímico duro para todo el grupo.

Formación confirmada de Argentina

A falta de la charla técnica final, los once para saltar al césped de La Bombonera serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Thiago Almada y Julián Álvarez.