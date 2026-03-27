Un insólito momento se vivió en la previa del partido entre Jamaica y Nueva Caledonia por el repechaje al Mundial 2026, cuando un gesto de cortesía terminó generando una confusión vinculada a una supuesta “brujería”.

Durante el tradicional intercambio de banderines antes del inicio del encuentro, el capitán de Nueva Caledonia le entregó una ofrenda típica de su cultura al arquero jamaicano Andre Blake. Sin embargo, el futbolista caribeño rechazó el presente al interpretar que podía tratarse de algún tipo de ritual o práctica de magia.

La situación generó sorpresa entre los jugadores y el público, hasta que el árbitro del encuentro intervino para aclarar que se trataba simplemente de un obsequio tradicional, símbolo de respeto y hospitalidad en la cultura melanesia. Tras la explicación, el arquero aceptó el regalo y el episodio quedó como una anécdota.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de todo el mundo por lo inusual de la escena, mezclando deporte, diferencias culturales y un malentendido que pudo haber pasado a mayores.

Ya en lo deportivo, Jamaica se impuso por 1 a 0 y avanzó a la final del repechaje intercontinental, manteniendo su ilusión de volver a disputar un Mundial después de casi tres décadas.

El episodio dejó en evidencia cómo los choques culturales pueden generar interpretaciones inesperadas incluso en eventos internacionales, en un contexto donde las tradiciones y símbolos no siempre son comprendidos de la misma manera.