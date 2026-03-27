Un violento episodio ocurrió en un hospital de Quilmes, donde una paciente atacó de manera brutal a una empleada administrativa en plena jornada laboral, en un hecho que generó preocupación entre el personal de salud.

La agresión tuvo lugar en el área de recepción del centro de salud, cuando una joven de 20 años ingresó al sector y, sin mediar palabra, tomó del cabello a la trabajadora y comenzó a golpearla en el rostro.

Según se pudo reconstruir, la agresora se encontraba internada en el área de salud mental y habría sufrido un desborde emocional luego de que le negaran recibir una visita fuera del horario permitido.

Las imágenes del ataque, captadas por cámaras de seguridad, muestran la violencia del episodio y el momento en que la víctima intenta defenderse mientras pide ayuda.

Personas que estaban en el lugar intervinieron rápidamente para frenar la agresión, mientras que la empleada fue asistida por personal médico tras el ataque.

El episodio no terminó allí, ya que la paciente también tomó el celular de la víctima y lo arrojó contra el piso en reiteradas ocasiones, provocando su destrucción.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al hospital y trasladaron a ambas mujeres a una comisaría, donde se iniciaron actuaciones judiciales por lesiones y daños.

El caso volvió a poner en foco la problemática de la violencia en centros de salud y las condiciones en las que trabaja el personal, especialmente en áreas sensibles como la atención administrativa y de salud mental.