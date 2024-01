El jugador del Inter Miami y de la Selección Argentina, Lionel Messi, ganó por segunda vez consecutiva el premio de la FIFA The Best 2023. Cabe recordar que el astro argentino había logrado el premio The Best 2022 por su gran actuación en el Mundial Qatar 2022, donde fue coronado campeón del mundo anotando siete tantos en los siete partidos.

El "10" decidió no viajar a la gala a recibir su premio, pero el conductor del evento Thierry Henry tomó el premio. El jugador de Inter Miami se convierte en el máximo ganador de este premio, con tres. Los demás años fueron en 2019 y 2022.

Messi sigue rompiendo récords. También es el máximo ganador de Balón de Oro, con ocho en total. Le sigue el jugador portugués Cristiano Ronaldo, con cinco.

Coronados de gloria

El premio "The Best" a la mejor afición también se lo llevó un argentino. Hugo Daniel Iñiguez un hincha de Colón de Santa Fe, que fue filmado en las tribunas del Cementerio de los Elefantes mientras le daba la mamadera a su pequeño hijo.