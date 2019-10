Metalúrgicos alertan que una baja arancelaria afectará la producción, el empleo y la recaudación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) afirmó hoy que la reducción del Arancel Externo Común (AEC) vigente en los países del Mercosur a los productos metalúrgicos provocaría que importaciones por un total de US$ 3.000 millones pasen a tener un precio promedio inferior al precio promedio local estimado.



Ante las presiones del gobierno brasileño de reducir el AEC para las manufacturas industriales, la entidad empresaria realizó un informe difundido hoy en el que destaca que los aranceles son uno de los instrumentos de la política comercial más utilizados a nivel mundial para promover la producción industrial.



De acuerdo al trabajo, para Adimra reducir los aranceles externos vigentes provocaría que en el sector metalúrgico "un total de US$ 3.000 millones pasen a tener un precio promedio inferior al precio promedio local estimado".



"Ese monto representa en términos de la producción nacional un 9,4% y 28.100 puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado, que representan el 11% del empleo metalúrgico", se resaltó en el informe.



También se destacó que los precios internos promedio de las ramas de actividad Equipos eléctricos y electrónicos y Maquinaria y equipos resultan inferiores al precio internacional con aranceles.



"Sin embargo, este grado de competitividad desaparecería en ausencia del arancel", alertó Adimra, al agregar que la política arancelaria es, a la vez, una herramienta que contribuye a la recaudación del Estado.



En ese sentido, se explicó que el 51,3% de la recaudación por derechos de importaciones se explica por la compra del exterior de productos metalúrgicos.



En el año 2018, fueron recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un total de $54.000 millones bajo el concepto de derechos de importación por parte del sector metalúrgico.



De los derechos de importación provenientes de las compras al exterior de productos metalúrgicos el 57,4% se explica a partir de los aportes por el ingreso al país de bienes de capital.



De acuerdo al estudio, las proyecciones para los próximos años muestran que la economía mundial experimentará una menor tasa de crecimiento en el marco del aumento de la profundización de tensiones comerciales, en particular por las diferencias entre Estados Unidos y China.



Además, se prevé cierto estancamiento para los países de América Latina y el Caribe, por lo cual "una reducción arancelaria dejaría en un contexto de mayor fragilidad a la producción local frente a la competencia extranjera".