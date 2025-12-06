UPCN San Juan Vóley confirmó un cambio de sede para el Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina debido a las complicaciones generadas por el clima en la provincia. Desde este sábado, todos los partidos previstos se trasladan al Velódromo Vicente Chancay, decisión tomada para garantizar el normal desarrollo de la competencia y la seguridad del público y los equipos.

El cronograma establecido para la jornada del 6 de diciembre se mantiene sin modificaciones: a las 16 jugarán River y Vélez Sarsfield; a las 18.30 se enfrentarán Monteros Vóley y Ciudad Vóley; y a las 21 cerrarán la fecha Defensores de Banfield y UPCN. Las autoridades remarcaron que el ingreso seguirá siendo libre y gratuito, con el objetivo de que los sanjuaninos puedan disfrutar de la tercera etapa del torneo sin restricciones.

Publicidad

El traslado responde a factores operativos vinculados a las intensas lluvias registradas en distintos puntos de la provincia, que afectaron los escenarios previstos inicialmente. Pese a ello, los organizadores destacaron que el Velódromo cuenta con las condiciones necesarias para garantizar un torneo de alto nivel y mantener el calendario oficial de la LVA sin alteraciones.