El presidente Javier Milei encabezó en Río Cuarto, Córdoba, la presentación oficial de los primeros seis aviones de combate F-16 adquiridos por el Gobierno, en un acto que reunió demostraciones de vuelo, un desfile aéreo y un mensaje dirigido tanto a las Fuerzas Armadas como a la dirigencia política. Acompañado por el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, el mandatario afirmó que la llegada de estas aeronaves “robustecerá sustancialmente” la capacidad operativa del país y que los F-16 “son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”.

Durante su discurso, Milei destacó el rol de Petri en la concreción de la compra y aseguró que “estos aviones son su mayor testamento”, en alusión a su salida del cargo. También elogió al nuevo titular de la cartera, el teniente Carlos Presti, a quien definió como “un hombre con disciplina y coraje”, mientras lanzó críticas a sectores de la oposición, a los que acusó de sostener “una postura infantil” y de haber deteriorado el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.

El teniente general Carlos Presti junto al presidente Javier Milei. (Foto: Fuerzas Armadas)

Las aeronaves, que antes del acto realizaron un sobrevuelo por la Casa Rosada, el Obelisco y la Costanera, son parte de un lote de 24 unidades adquiridas a Dinamarca y equipadas con un sistema de armas provisto por Estados Unidos. Se trata de F-16 A/B Fighting Falcon, de los cuales cuatro son biplaza y dos monoplaza.

Según informó el Gobierno, el costo total de la operación asciende a 650 millones de dólares, una inversión que el Ejecutivo considera estratégica para la modernización militar. El acto en Río Cuarto marcó la primera exhibición formal de los aviones en el país y cerró con una serie de maniobras de precisión en el Área Material local.