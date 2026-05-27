Los pilotos sanjuaninos participaron en la tercera etapa del Desafío Ruta 40
Este miércoles se realizó la tercera etapa del Desafío Ruta 40, en el marco de la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), competencia que se desarrolló íntegramente en las dunas de la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.
Allí estuvieron presentes Lisandro Sisterna, navegando a Kevin Benavides con la Toyota Hilux del equipo Overdrive Racing, que terminaron 19° en categoría Autos Ultimate y Alberto “Puchi” Ontiveros, con una Honda del equipo HT Rally Raid, que finalizó 18° en Moto Rally 2.
El tercer capítulo tuvo 166 kilómetros de enlace y 409 kilómetros de especial, con varios accidentes y pérdidas de camino en las Dunas del Nihuil.
La competencia continuará este jueves con la cuarta y penúltima etapa, que unirá San Rafael con el Circuito San Juan Villicum, en San Juan. El recorrido total será de 634 kilómetros, de los cuales 304 kilómetros corresponderán a sectores de velocidad pura.
Resultados por categoría de la Etapa 3
Autos
1. Henk Lategan (Sudáfrica) – Brett Cummings (Sudáfrica) – Toyota – 04h 14´ 34”.
2. Sebastián Loeb (Francia) – Edouard Boulanger (Francia) – Dacia – a 1´ 36”.
3. Seth Quintero (Estados Unidos) – Andrew Short (Estados Unidos) – Toyota – a 4´ 23”.
19. Kevin Benavides (Argentina) – Lisandro Sisterna (Argentina) – Toyota – a 1h 22´ 44”.
Motos
1. Daniel Sanders (Austria) – KTM – 04h 16´ 30”.
2. Luciano Benavides (Argentina) – KTM – a 57”.
3. Tocha Schareina (España) – Honda – a 02´ 35”.
Moto Rally 2
1. Martím Ventura (Portugal) – Honda – 04h 33´26”.
18. Alberto “Puchi” Ontiveros (Argentina) – Honda – a 01h 16´24”.
Cuatriciclos
1. Antanas Kanopkinas (Lituania) – Can Am – 05h 48´21”.
2. Lucas Domínguez (Argentina) – Can Am – a 42´ 48”.
3. Tobías Carrizo (Argentina) – Can Am – a 46´ 11”.
Challenger
1. Puck Klaassen (Bélgica) – Augusto Sanz (Argentina) – 04h 52´ 05”.
Stock
1. Sara Price (Estados Unidos) – Saydiie Gray (Estados Unidos) – 04h 58´ 41”.
SSV
1. Jeremías González Ferioli (Argentina) – Gonzalo Rinaldi (Argentina) – Can Am – 04h 54´ 00”.