El Chi Kung empieza a ganar espacio en San Juan como una alternativa de bienestar que combina movimiento suave, respiración consciente y trabajo energético. La disciplina, enmarcada en la medicina tradicional china, propone un enfoque preventivo de la salud y se basa en la idea de que el cuerpo y la mente pueden equilibrarse a través de prácticas simples y accesibles.

Lejos de las rutinas físicas tradicionales, esta disciplina se enmarca dentro de la medicina tradicional china y propone un enfoque más preventivo. “El Chi Kung es una práctica que está dentro de la medicina tradicional china. Entre sus procedimientos están la acupuntura, la fitoterapia, la moxibustión y entre ellos el chicú”, explicó Mabel Jofré, instructora, a DIARIO HUARPE. Además, señaló que cada vez hay más personas que van conociendo la disciplina y sumándose a esta nueva práctica.

Desde esa mirada, la salud no se piensa solo cuando aparece el dolor. “Nosotros vamos cuando ya tenemos el síntoma. En cambio, desde la medicina tradicional china se previene justamente la aparición de síntomas”, agregó.

Según explicó Jofré, la base del Chi Kung está en el movimiento consciente. No se trata solo de ejercitar el cuerpo, sino de prestar atención a cada gesto y a la respiración. “Son movimientos relacionados con la respiración, el cuerpo y la mente consciente. Yo estoy consciente de lo que estoy movilizando; no es un movimiento mecánico”, describió la instructora.

Esa combinación, según explicó, genera un tipo de conexión interna particular: “Al vehiculizar la respiración con el movimiento se logra esa toma de conciencia”.

La combina respiración, movimiento consciente y técnicas de la medicina tradicional china.

En su enfoque, también aparece el concepto de energía corporal, una idea central en la medicina china. “Se activa el mapa energético del cuerpo, una energía que circula por canales. No se ven en una resonancia, pero se perciben”, señaló Jofré, quien incluso lo ejemplificó con una sensación cotidiana: “Si frotamos las manos y las dejamos enfrentadas, sentimos un cosquilleo. Esa es la energía que circula”.

Para la instructora, los beneficios son amplios y abarcan lo físico y lo mental. “Totalmente, tanto mental como físicamente. Donde va la atención va la sangre y donde va la sangre va la energía; por lo tanto, crea, cura y sana”, afirmó.

Las clases de Chi Kung se organizan en tres momentos: una toma de conciencia del cuerpo y la respiración, la práctica de movimientos específicos y el desarrollo del sistema elegido, como las “ocho piezas de brocado” o el “Shibashi”, una versión más contemporánea que integra elementos del Tai Chi. “La clase tiene tres momentos: conciencia del cuerpo, práctica y el sistema que se esté trabajando”, resumió.

Una de las particularidades de la disciplina es su accesibilidad. “La puede practicar cualquier persona, sin límite de edad y sin importar el diagnóstico. No es invasiva ni tiene contraindicaciones”, destacó.

El Chi Kung, así, empieza a instalarse en la provincia como una alternativa de bienestar que propone bajar el ritmo, respirar y volver a escuchar el cuerpo.

Clases abiertas en junio

En San Juan, las clases comenzarán en junio en el Chalet Cantoni, los martes de 18:30 a 19:30. Serán durante junio y julio, con un arancel mensual de $20.000. Cualquier persona que esté interesada en prácticar la disciplina deberá contactarse al siguiente número: 2644 75-7318.