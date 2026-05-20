Migue Granados pondrá su voz en la nueva película Toy Story 5

Migue Granados sorprendió a su audiencia al anunciar un hito que marca su carrera profesional y personal. Durante la emisión de su programa Soñé que volaba por el canal OLGA, el conductor compartió con profunda emoción que formará parte del elenco de la esperada Toy Story 5.

Todo comenzó con un mensaje digital que cambió su realidad, según relató ante sus compañeros Lucas Fridman, Vicky Garabal y Homero Pettinato. "Anoche me llegó un mail confirmándome que quedé en Toy Story 5 para hacer la voz de un personaje" detalló el humorista mientras recibía el afecto de su equipo tras años de manifestar este deseo.

El camino hacia este objetivo se concretó poco tiempo después de que el equipo de producción viajara a San Francisco para transmitir desde las instalaciones de Pixar. En aquel entonces, Migue no ocultaba sus ganas de participar en el proyecto de Disney y confesaba que "Mi sueño es hacer una voz para la peli, voy a ver si me hacen una prueba para la voz de un personajito" sobre sus intenciones en el viaje.

La perseverancia dio sus frutos y el actor interpretará al Dr. Locuaz, un maní con vestimenta de luchador mexicano que ya tiene presencia en el adelanto oficial de la cinta.

Consciente de la magnitud de la franquicia que lo acompaña hace más de 30 años, el protagonista de la noticia se mostró agradecido por el espacio obtenido. "Quedé en Toy Story 5 para hacer la voz de un personaje. Es una aparición muy chiquita, obviamente lo digo con humildad" reconoció sobre su labor en el filme. A pesar de la brevedad de su intervención, destacó que el personaje "Aparece en la 5 y en una situación muy divertida" lo que promete un momento de humor característico.

Para el conductor, el valor de esta experiencia reside en el cruce con figuras icónicas de la animación mundial. La confirmación de que interactuará con los juguetes más famosos del cine fue el punto máximo de su relato. "Lo más importante para mí, aunque sea cortito, es que hablo con Woody y Jesse" admitió emocionado sobre la escena que grabó para la versión en español de la película. De esta manera, el sueño que nació en su infancia se transformó en una realidad que celebran miles de seguidores en las plataformas digitales.