La Secretaría de Deporte de San Juan presentó este martes una nueva oferta provincial de deporte adaptado e inclusivo con 15 disciplinas destinadas a personas con discapacidad y también a quienes quieran experimentar este tipo de actividades. El anuncio se realizó en el Paseo de las Palmeras y estuvo encabezado por Julián Suraci, director de Política Educativa e Inclusiva, quien destacó que el objetivo es ampliar la base de atletas y generar mayor integración social a través del deporte.

“Estamos mostrando las distintas disciplinas de deporte adaptado y deporte inclusivo para que los chicos con discapacidad se animen a conocerlas y entrenar, pero también para que quienes no tienen discapacidad puedan vivenciar estas experiencias”, expresó a DIARIO HUARPE Suraci durante la presentación.

El funcionario explicó que la iniciativa apunta a generar empatía y acercar a más personas a estas prácticas. “No es lo mismo mirar cómo juega una persona ciega al fútbol que taparse los ojos y vivir la experiencia. Tampoco es igual ver básquet en silla de ruedas que subirse a una silla y jugar”, sostuvo.

Además, remarcó que la propuesta está pensada para todas las edades y con participación abierta. “La idea es que las personas con y sin discapacidad puedan compartir los espacios deportivos y entender mejor la realidad del otro”, afirmó.

Las disciplinas disponibles

Actualmente, la provincia ofrece 15 disciplinas adaptadas entre las que se encuentran básquet en silla de ruedas, goalball, fútbol ciego, fútbol silencioso, vóley sentado, rugby, hockey sobre césped, powerlifting y tenis de mesa adaptado.

“Tenemos una amplia variedad de deportes porque buscamos que la mayor cantidad de personas pueda practicar alguna disciplina”, indicó Suraci. También destacó que San Juan viene creciendo en competencias inclusivas y recordó la reciente realización del Panamericano de Futsal para personas con discapacidad auditiva.

Más atletas y proyección nacional

Según detalló el director, actualmente hay cerca de 300 deportistas adaptados entrenando y compitiendo en la provincia. “El objetivo siempre es ampliar esa base y encontrar nuevos atletas que puedan competir no solo en San Juan, sino también llegar a una selección argentina”, señaló.

En relación a los entrenamientos, explicó que todas las actividades están centralizadas en la Secretaría de Deporte, aunque trabajan junto a instituciones locales. “Contamos con el apoyo de clubes como Urquiza, Banco Hispano y otros espacios que nos facilitan sus instalaciones. Nosotros aportamos los profesores y el desarrollo de cada disciplina”, comentó.

Escuelas y concientización

Uno de los ejes principales de la propuesta es el trabajo con estudiantes de escuelas sanjuaninas. Durante la jornada, los chicos participaron de actividades adaptadas para comprender cómo se desarrollan estos deportes.

“Cuando los chicos se ponen en el lugar del otro empiezan a entender un poco más lo que vive una persona con discapacidad. Después también se animan a contarle a otros que en San Juan existe el deporte adaptado y que cualquiera puede practicarlo”, concluyó Suraci.