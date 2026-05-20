Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, mantuvieron este martes una reunión estratégica en Beijing en medio de un escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania, las tensiones en Medio Oriente y la creciente disputa geopolítica con Occidente. Durante el encuentro, ambos mandatarios enviaron además un mensaje dirigido al presidente estadounidense Donald Trump, con un pedido enfocado en la estabilidad global y la cooperación internacional.

Según trascendió, Xi y Putin coincidieron en reclamar una reducción de las tensiones internacionales y cuestionaron las políticas unilaterales impulsadas por Estados Unidos en distintos frentes diplomáticos y militares. El mandatario chino advirtió que el mundo corre el riesgo de volver a “la ley de la selva” si no se fortalecen los mecanismos multilaterales de cooperación.

La cumbre se produjo apenas días después de la visita oficial de Donald Trump a China, donde el republicano mantuvo reuniones bilaterales con Xi Jinping en un contexto de negociaciones comerciales, disputas por Taiwán y conversaciones vinculadas al conflicto entre Rusia y Ucrania.

En paralelo, medios internacionales revelaron que durante su encuentro con Trump, Xi Jinping deslizó que Vladimir Putin podría “lamentar” la invasión a Ucrania debido al desgaste militar y económico que atraviesa Rusia tras más de cuatro años de guerra. La afirmación representó uno de los comentarios más críticos atribuidos públicamente al líder chino respecto del Kremlin desde el inicio del conflicto.

A pesar de ello, la reunión entre Xi y Putin volvió a mostrar una fuerte sintonía política y económica entre ambos gobiernos. Los líderes firmaron nuevos acuerdos de cooperación en comercio, energía, tecnología e investigación científica, además de extender el tratado de amistad y cooperación entre China y Rusia firmado hace 25 años.

Durante el encuentro también se abordó la situación en Medio Oriente. Tanto Beijing como Moscú insistieron en la necesidad de avanzar hacia un alto el fuego amplio y cuestionaron la escalada militar en la región. En ese contexto, Xi y Putin buscaron posicionarse como actores centrales en el tablero diplomático global frente al protagonismo internacional de Trump.

Analistas internacionales sostienen que China y Rusia intentan consolidar un bloque de poder alternativo frente a Estados Unidos y la OTAN, especialmente en áreas estratégicas como energía, comercio y seguridad internacional. Aunque existen diferencias entre ambos países, la alianza entre Xi y Putin se fortaleció desde el inicio de la guerra en Ucrania y hoy funciona como uno de los principales contrapesos geopolíticos de Occidente.