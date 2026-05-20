A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, las predicciones sobre quién levantará la Copa del Mundo comenzaron a multiplicarse y una de las más llamativas llegó desde Wall Street. Un informe del Bank of America (BofA), uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos, anticipó que la final del torneo será protagonizada por España y Francia.

Según el relevamiento realizado por el equipo de BofA Global Research, la selección francesa aparece como la principal candidata al título y derrotaría a España en el partido decisivo. Además, el estudio proyecta que Kylian Mbappé terminará como máximo goleador del campeonato, mientras que Lamine Yamal sería elegido como el mejor jugador del certamen.

El análisis del banco estadounidense también remarca la magnitud económica y tecnológica que tendrá esta edición del Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con un formato ampliado de 48 selecciones y 104 partidos. Los estrategas estiman que el torneo atraerá a más de 6.000 millones de espectadores y una asistencia récord cercana a 6,5 millones de fanáticos.

De acuerdo con las proyecciones, la Copa del Mundo podría generar alrededor de 41.000 millones de dólares para la economía global y sostener más de 800.000 empleos. Solo en Estados Unidos, el impacto económico rondaría los 30.500 millones de dólares entre turismo, consumo y actividades vinculadas al evento deportivo.

El informe también destaca que será “el Mundial más conectado de la historia”, con fuerte protagonismo de la inteligencia artificial, plataformas digitales y transmisión vía streaming. Desde BofA consideran que la final podría consumir hasta el 7% del tráfico global de internet debido al volumen de interacción digital y consumo en tiempo real.

Más allá de la predicción financiera, distintos rankings y modelos estadísticos coinciden en ubicar a Francia y España entre los principales favoritos para conquistar el título. Otras selecciones como Argentina, Inglaterra y Brasil también aparecen entre las candidatas más fuertes de cara al torneo.