Argentina se encamina hacia un nuevo récord histórico de exportaciones. Según proyecciones de la consultora Abeceb, las ventas al exterior podrían alcanzar este año los US$94.400 millones, una cifra que marcaría un crecimiento interanual del 8,4% y superaría el máximo registrado en 2022, cuando el país exportó US$88.446 millones.

El informe destaca que el crecimiento ya no depende exclusivamente del complejo agroindustrial, sino de una matriz exportadora cada vez más diversificada. A la tradicional fortaleza del campo se suman con mayor peso sectores como la energía, la minería y los servicios basados en el conocimiento, que ya superan los US$10.000 millones anuales en ventas externas.

De concretarse las proyecciones, Argentina cerraría el año con un superávit comercial cercano a los US$16.000 millones, en un contexto donde la demanda global de energía, minerales y alimentos continúa creciendo. Desde Abeceb remarcaron que el nuevo perfil exportador reduce la histórica dependencia de los ciclos agrícolas y climáticos.

Uno de los principales motores del crecimiento será el sector energético. El desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de la producción de shale oil y shale gas consolidan a Neuquén como una de las provincias con mayor crecimiento exportador. Según el informe, la provincia alcanzaría una participación del 6% sobre el total nacional exportado.

La minería también aparece como uno de los sectores clave para el ingreso de divisas. Provincias como San Juan, Santa Cruz, Catamarca y Jujuy fortalecen su participación gracias al alza internacional del oro, la plata y el litio. En el caso sanjuanino, el estudio prevé un incremento de un punto porcentual en las exportaciones provinciales impulsado principalmente por la minería metalífera.

El agro, mientras tanto, seguirá siendo el principal sostén exportador. La Bolsa de Comercio de Rosario elevó recientemente su proyección de ingreso de divisas del sector agropecuario a US$36.111 millones para 2026, gracias a mejores perspectivas de cosecha de soja y maíz y a una mejora en los precios internacionales.

En paralelo, el informe privado sostiene que la economía del conocimiento se consolida como uno de los cinco principales complejos exportadores del país, debido a su capacidad para generar divisas con menor dependencia logística y alta intensidad tecnológica.

Especialistas señalan que este escenario refleja un cambio estructural en el comercio exterior argentino, con una participación cada vez más importante de provincias energéticas y mineras, que comienzan a disputar protagonismo histórico a la región pampeana dentro del mapa exportador nacional.