El Gobierno nacional resolvió dejar de apelar de manera automática los fallos judiciales relacionados con el cobro del Impuesto a las Ganancias sobre jubilaciones, en una medida que podría significar un alivio para miles de jubilados que mantienen litigios con el Estado. La decisión fue adoptada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y representa un cambio importante en la estrategia legal aplicada hasta ahora.

La nueva disposición fue oficializada el pasado 15 de mayo mediante una instrucción interna y comenzó a conocerse públicamente en las últimas horas. Hasta el momento, el Estado sostenía una política de apelaciones sistemáticas en todas las instancias judiciales en este tipo de causas, lo que extendía los procesos durante años. Con el nuevo criterio, ARCA podrá desistir de recurrir sentencias tanto en primera instancia como en cámaras federales.

Según trascendió, el organismo evaluó que continuar con esa metodología generaba altos costos fiscales y una creciente acumulación de expedientes judiciales. La medida apunta a reducir la litigiosidad y agilizar la resolución de causas previsionales vinculadas al tributo.

Actualmente, cerca de 130.000 jubilados están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en Argentina. El tributo se aplica a haberes superiores al equivalente de ocho jubilaciones mínimas, un piso que hoy ronda los 3,1 millones de pesos mensuales.

El cambio de postura del Estado tiene como antecedente central el fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, emitido por la Corte Suprema en marzo de 2019. En aquella resolución, el máximo tribunal declaró inconstitucional el cobro de Ganancias sobre la jubilación de una mujer en situación de vulnerabilidad, al considerar que la edad y la discapacidad afectan la capacidad contributiva.

A partir de ese precedente, la Corte ordenó la devolución de montos retenidos y sostuvo que, mientras no exista una legislación específica para jubilados vulnerables, no corresponde aplicar descuentos de este tipo en determinados casos. Sobre esa jurisprudencia, ARCA fundamentó ahora la decisión de reducir las apelaciones automáticas.

En términos prácticos, la medida podría acelerar sentencias favorables para jubilados que ya iniciaron demandas judiciales contra el Estado y evitar años de litigio en tribunales federales. Además, especialistas consideran que el nuevo esquema podría abrir la puerta a una menor presión fiscal sobre sectores previsionales de ingresos medios y altos.