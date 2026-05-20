La mamá de Wanda Nara reveló lo mal que la pasó su hija tras los ataques

La última entrega de los premios Martín Fierro dejó una estela de conflicto que trascendió la pantalla. La victoria de Wanda Nara como mejor conductora por su trabajo en MasterChef Celebrity generó un clima de hostilidad entre varios de los presentes.

Mientras la empresaria celebraba su estatuilla, el descontento se hacía visible en figuras como Teté Coustarot, quien se levantó de su asiento al conocerse el resultado, o Moria Casán, que reaccionó con risas. Incluso el hijo de Georgina Barbarossa mostró su indignación ante las cámaras, sumándose a las críticas de su madre, quien calificó lo ocurrido como una falta de respeto.

Ante esta situación, Nora Colosimo decidió romper el silencio para proteger a su hija tras acompañarla en la gala de Telefe. A través de sus redes sociales, la madre de la conductora fue categórica al observar el comportamiento de los colegas.

"La envidia que manejan, ¡waw!", expresó con dureza para describir lo que percibió en el salón. Para Colosimo, el éxito de Wanda no depende del entorno, por lo que aseguró que "no necesitas la aprobación de colegas o artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating. Soporten".

La tensión no fue solo una percepción familiar durante la ceremonia. Cronistas como Gustavo Méndez señalaron un murmullo constante durante el discurso de la ganadora, mientras que Florencia de la V y Ángel de Brito confirmaron que prácticamente nadie se detuvo a escucharla o felicitarla.

Nora Colosimo cuestionó duramente esta falta de profesionalismo y pidió mayor formación para los trabajadores del medio. "Este año, a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar", sentenció la mujer en su reclamo.

Por su parte, la protagonista de la noche prefirió utilizar el humor para responder a los ataques indirectos hacia su labor y hacia la decisión de APTRA. En sus historias de Instagram, junto a imágenes del detrás de escena, la conductora lanzó una pregunta picante para quienes cuestionaron su premio. "¿Alguien cura el mal de ojo?", escribió Wanda Nara para cerrar una jornada donde, pese a las críticas, se llevó el reconocimiento más importante de su carrera.