Conmebol reveló los audios del VAR tras el empate de Boca y Cruzeiro

La noche del martes en la Bombonera no terminó con el silbatazo final, sino que se extendió en un clima de indignación que obligó a la Conmebol a mostrar las cartas. Tras el empate 1-1 entre Boca y Cruzeiro, la difusión de los audios del VAR arrojó luz sobre las dos jugadas que dejaron al equipo de Claudio Úbeda en una situación comprometida para su futuro en la Copa Libertadores.

El primer momento crítico fue el gol anulado a Miguel Merentiel por una acción previa de Milton Delgado. En las grabaciones se escucha al VAR advertir una "Mano en ataque. Cabecea blanco, el brazo está abierto y ahí pega en la mano y baja".

Mientras el AVAR confirmaba que "se ve el contacto", desde la cabina sentenciaron que "Es una mano sancionable". Ante la duda, decidieron llamar al juez principal sugiriendo "Vamos a invitarlo para que lo coteja".

El llamado fue directo: "Jesús te invito a un On Field Review por una posible mano en ataque" argumentando que la acción "cambia la dirección de la pelota". Tras observar el monitor, el árbitro Jesús Valenzuela aceptó la sugerencia con un "Dale, voy con mano".

La bronca xeneize escaló en el cierre del encuentro por una supuesta mano de Lucas Romero. Sin embargo, para los jueces tecnológicos no hubo dudas. "Posible mano del atacante y del defensor", deslizaron al inicio del análisis. La conclusión fue rápida: "Va en salida, la mano está en posición natural y además quiere quitar su brazo". El AVAR dio luz verde con un "Puede jugar".

Cuando el árbitro pidió precisiones diciendo "Dímelo", la respuesta desde el VAR fue contundente: "La situación del área todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural. Además, él quiere quitar su brazo y el contexto es hacia afuera". Valenzuela cerró la historia con un "Ok, voy a terminar" mientras en la cabina repetían "Nada que chequear".

Los protagonistas no ocultaron su malestar ante lo sucedido en el campo de juego. Leandro Paredes fue lapidario al calificar la jornada como "Es una vergüenza". Por su parte, el entrenador Claudio Úbeda intentó mantener la calma pese al dolor por el resultado y manifestó que "No hay sustento para defender la última jugada, no quiero decir barbaridades". Con este panorama, el club de la Ribera deberá buscar la clasificación en un clima de máxima tensión.