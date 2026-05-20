Miércoles 20 de Mayo
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Yo Cocino > Paso a paso

La receta de huevos a la flamenca para mojar con mucho pan

Descubre el secreto de este plato clásico que combina chorizo y papas bajo un colchón de huevos apenas cocidos.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Cazuelas de barro individuales listas para entrar al horno caliente.

Hay preparaciones que nos transportan directamente a la calidez del hogar y nos invitan a compartir. Los huevos a la flamenca son exactamente eso y, como se menciona en la receta, "hay comidas que parecen hechas para el pan". Este plato consiste en una mezcla humeante de salsa, papas y embutidos que resulta "potente, casero y perfecto para los días frescos".

Para iniciar esta delicia se necesitan tres huevos y dos papas medianas. Las papas se pelan, se cortan en cubitos y se fríen hasta que estén doradas. En paralelo, se rehoga media cebolla y un diente de ajo en aceite de oliva antes de sumar 100 g de chorizo colorado.

Este ingrediente es fundamental ya que "el verdadero protagonista del sabor es el chorizo colorado o español, que perfuma toda la salsa con su grasa y el pimentón". Es importante destacar que "con buen tomate, cebolla y chorizo, los huevos a la flamenca ya tienen toda la personalidad que necesitan".

Luego se agregan 250 g de tomate triturado, sal, pimienta y pimentón dulce. Tras cocinar por cinco minutos, se incorporan 100 g de arvejas y opcionalmente unas fetas de jamón crudo o serrano, morrones asados o queso rallado. La mezcla se pasa a cazuelas individuales donde se distribuyen las papas y se hacen huecos para los huevos. El conjunto se lleva a un horno precalentado a 200 °C durante ocho a 10 minutos, logrando que la yema quede cremosa.

Para quienes prefieren algo más liviano, las papas pueden hacerse al horno con un poco de aceite de oliva, sal y pimentón. Bajo este método, las piezas "quedan crocantes por fuera, tiernas por dentro y absorben igual de bien la salsa y la yema del huevo".

También existe una opción rápida que utiliza jamón cocido en lugar de chorizo y cocina los huevos por separado en una sartén antiadherente con rocío vegetal o al agua, montando el plato directamente en la mesa para ahorrar tiempo sin perder la esencia del plato. Al finalizar, se espolvorea perejil picado para servir enseguida.

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