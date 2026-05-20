La provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario de preocupación sanitaria por el avance del hantavirus. Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense, en lo que va de 2026 ya se confirmaron 18 casos y siete personas murieron a causa de la enfermedad viral transmitida por roedores.

El informe oficial, correspondiente a la semana epidemiológica comprendida entre el 3 y el 9 de mayo, advirtió que desde comienzos de 2025 se observa un incremento sostenido de casos en distintas zonas endémicas rurales y periurbanas de la provincia. Además, las autoridades remarcaron que actualmente los contagios continúan registrándose fuera de la temporada habitual, que históricamente se concentra en primavera y verano.

Durante todo 2025, la Provincia había contabilizado 37 casos confirmados y 12 fallecimientos. Sin embargo, este año la curva epidemiológica volvió a mostrar un crecimiento: a esta altura de 2025 se habían detectado 12 contagios, mientras que en 2026 la cifra ya asciende a 18.

El Ministerio de Salud bonaerense indicó además que el índice epidemiológico alcanzó un valor de 1,67 entre las semanas 12 y 18, superando ampliamente el umbral de 1,25 que se utiliza para declarar oficialmente una situación de brote.

El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal transmitida principalmente por el contacto con saliva, orina o heces de roedores infectados, especialmente el denominado “ratón colilargo”. El contagio suele producirse al inhalar partículas contaminadas presentes en ambientes cerrados o rurales. En Argentina, el virus Andes es el principal responsable de los casos y es uno de los pocos hantavirus del mundo con antecedentes documentados de transmisión interpersonal.

A nivel nacional, el escenario también genera alarma. Según reportes recientes del Ministerio de Salud y relevamientos epidemiológicos, la temporada 2025-2026 registra una de las cifras más elevadas de la última década, con más de 100 casos confirmados y una letalidad superior al 30%.

En paralelo, el hantavirus volvió a ocupar la atención internacional tras el brote detectado en el crucero MV Hondius, que dejó al menos tres muertos y obligó a desplegar investigaciones epidemiológicas entre Argentina, Sudáfrica y Europa.