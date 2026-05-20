El ministro del Interior, Diego Santilli, salió este martes en defensa del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en medio de la creciente interna dentro del oficialismo y de las acusaciones cruzadas entre sectores alineados con Karina Milei y Santiago Caputo.

Las declaraciones se dieron luego de versiones que señalaban a Menem como uno de los responsables de operaciones políticas y publicaciones en redes sociales contra referentes del propio Gobierno. Frente a ese escenario, Santilli buscó bajar el tono de la disputa y destacó el rol institucional del titular de Diputados dentro de la estructura oficialista.

“Tenemos un equipo de trabajo que avanza en reformas estructurales. Martín es el presidente de la Cámara de Diputados, es un hombre importantísimo para la estructura”, sostuvo el funcionario al salir de un evento encabezado por el presidente Javier Milei en el MALBA.

Santilli también intentó relativizar la pelea interna dentro de La Libertad Avanza y aseguró que el foco del Gobierno continúa puesto en las reformas económicas y políticas impulsadas por la gestión nacional. “La única trascendencia que le doy es a que la Argentina vuelva a ser grande”, expresó.

En paralelo, el ministro se refirió a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien permanece bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, confirmó que el funcionario presentará “en estos días” su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Según indicó Santilli, la presentación buscará despejar las dudas surgidas alrededor del patrimonio del exvocero presidencial. “Adorni la va a presentar en tiempo y forma”, aseguró el funcionario, en momentos en que la causa judicial avanza con peritajes económicos y revisión de documentación patrimonial.

La investigación está siendo impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y cuenta con intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo técnico encargado de analizar posibles inconsistencias entre ingresos declarados y evolución patrimonial.

Mientras tanto, el oficialismo busca contener el impacto político de la causa y evitar que la oposición avance con pedidos de interpelación en el Congreso contra Adorni, en un contexto de fuerte tensión interna dentro del Gobierno nacional.