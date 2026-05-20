Tinelli reveló qué descubrió cuando revisó el Instagram de Milett Figueroa

Marcelo Tinelli decidió abrir su corazón y compartir los motivos detrás del alejamiento definitivo de Milett Figueroa. En una charla profunda con la periodista Karina Iavicoli en el programa LAM, el conductor enfrentó los rumores y confirmó que el vínculo llegó a su fin de manera natural.

Al referirse a la situación, el presentador explicó que "No funcionó, como cualquier pareja. Es una gran mujer, tengo la mejor con ella…no hablé más y por ahí ella se quedó más molesta de lo que yo me podría haber quedado y es entendible" reconociendo el impacto que la ruptura tuvo en la modelo peruana.

La reacción de Figueroa no se hizo esperar, ya que ella misma se había mostrado enojada ante la noticia de un nuevo romance del empresario. De forma tajante, la modelo sentenció que "La deslealtad no va conmigo" marcando su postura sobre el quiebre sentimental.

Ante esto, el animador reveló un detalle curioso sobre su presente digital y confesó que "No he hablado con ella. Es más, me enteré el otro día que estaba bloqueado de todos lados. La busqué para mirar en Instagram…no importa. Lejos de ser una crítica porque entiendo la molestia que puede tener la otra persona" evidenciando que ya no existe contacto virtual entre ambos.

A pesar de la frialdad en las redes, el líder televisivo destacó que conserva un buen recuerdo de los seres queridos de su expareja. Al hablar sobre la madre y el hermano de Milett, aseguró que "Son buena gente, ella también es una excelente mujer, no funcionó y está bien. De mi parte está todo bien" restando importancia a los conflictos mediáticos. Así, el conductor busca transitar esta etapa con calma mientras se enfoca en sus nuevos proyectos personales.