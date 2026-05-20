Quién es la exangelita, odiada por todos, que regresaría a LAM

El clima de los premios Martín Fierro 2026 propició un acercamiento que pocos imaginaban en el mundo de la televisión. Tras años de cruces mediáticos y una salida conflictiva, Nancy Pazos está a un paso de concretar su regreso a LAM.

La noticia fue confirmada por el propio Ángel de Brito, quien reveló que las tensiones del pasado quedaron en el camino luego de cruzarse con la periodista en la gran fiesta de la televisión argentina. El conductor fue claro al respecto y sostuvo que "El tiempo pasa y hay que dejar las cosas de lado" para explicar la reconciliación.

La propuesta formal no llegó de parte del conductor, sino de uno de los productores históricos del ciclo. Según relató el líder de las angelitas, "El Chato Prada le propuso a Nancy Pazos volver a LAM y ella dijo que sí" durante una charla que sorprendió a sus propias compañeras de panel.

Este movimiento marcaría el inicio de una nueva etapa para la profesional, quien tras su salida de Telefe donde admitió que la situación "Me cayó como el ort..." continuó con sus proyectos en C5N.

Sin embargo, la vuelta no será con una presencia diaria como en temporadas anteriores. La agenda de la comunicadora es intensa y requiere una organización especial para que los tiempos coincidan.

Al respecto, De Brito detalló que "Nancy puede volver a LAM y nos pidió una vez por semana porque después tiene otros trabajos" evidenciando que la intención de ambas partes es llegar a un acuerdo que funcione para todos.

Aunque la voluntad de concretar el pase está firme, todavía restan detalles administrativos y de producción para definir la fecha exacta del debut. El regreso de una de las voces más fuertes del periodismo de espectáculos ahora depende exclusivamente de las oficinas de la productora.

Tal como sentenció el presentador del programa de América, "Queda en manos del Chato Prada ahora el pase de Nancy Pazos" para que el público vuelva a verla en el sillón del programa mientras el medio que dio la primicia celebra sus 28 años de historia.