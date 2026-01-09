Los miguelitos caseros son una factura tradicional de hojaldre crujiente, rellena comúnmente con dulce de leche repostero o crema pastelera y coronada con azúcar impalpable, ideal para acompañar el mate o una merienda en familia.

Este dulce proviene de una factura que, aunque tiene raíces en España, se adaptó al paladar argentino y se consolidó como una opción tentadora y sencilla para preparar en casa sin técnicas complejas.

Qué son los miguelitos

Pequeños pastelitos de masa de hojaldre horneada hasta quedar ligera y dorada.

Se abren con cuidado y se rellenan con dulce de leche repostero o crema pastelera.

Finalmente, se espolvorean con azúcar impalpable para un toque dulce y delicado.

Preparación (resumen de pasos):

Cortar y hornear el hojaldre: Estirás la masa y la dividís en rectángulos o cuadrados, luego la horneás a temperatura alta hasta que esté inflada y dorada. Rellenar: Una vez fríos, abrís los miguelitos y los rellenás con dulce de leche o crema pastelera según tu preferencia. Espolvorear y servir: Terminá con azúcar impalpable para darles ese acabado clásico y servilos junto al mate o café.

Por qué son especiales

Los miguelitos destacan por su contraste de texturas: el hojaldre ligero y crocante con el relleno cremoso. Son perfectos para compartir en una tarde de charla, como acompañamiento de la infusión tradicional, y pueden personalizarse con distintos rellenos según el gusto de cada quien.