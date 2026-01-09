Publicidad
Miguelitos caseros rellenos: receta simple con pocos ingredientes

Crujientes pastelitos de hojaldre rellenos de dulce de leche o crema, espolvoreados con azúcar impalpable, que se convirtieron en un clásico dulce para acompañar la merienda y sorprender en casa. 

Hace 3 horas
Esta factura se puede hacer en forma sencilla en forma casera. (Foto: Adobe Stock)
 

Los miguelitos caseros son una factura tradicional de hojaldre crujiente, rellena comúnmente con dulce de leche repostero o crema pastelera y coronada con azúcar impalpable, ideal para acompañar el mate o una merienda en familia. 

Este dulce proviene de una factura que, aunque tiene raíces en España, se adaptó al paladar argentino y se consolidó como una opción tentadora y sencilla para preparar en casa sin técnicas complejas. 

Qué son los miguelitos

  • Pequeños pastelitos de masa de hojaldre horneada hasta quedar ligera y dorada. 

  • Se abren con cuidado y se rellenan con dulce de leche repostero o crema pastelera. 

  • Finalmente, se espolvorean con azúcar impalpable para un toque dulce y delicado. 

Preparación (resumen de pasos):

  1. Cortar y hornear el hojaldre: Estirás la masa y la dividís en rectángulos o cuadrados, luego la horneás a temperatura alta hasta que esté inflada y dorada. 

  2. Rellenar: Una vez fríos, abrís los miguelitos y los rellenás con dulce de leche o crema pastelera según tu preferencia. 

  3. Espolvorear y servir: Terminá con azúcar impalpable para darles ese acabado clásico y servilos junto al mate o café. 

Por qué son especiales

Los miguelitos destacan por su contraste de texturas: el hojaldre ligero y crocante con el relleno cremoso. Son perfectos para compartir en una tarde de charla, como acompañamiento de la infusión tradicional, y pueden personalizarse con distintos rellenos según el gusto de cada quien.

