El presidente Javier Milei afirmó de manera contundente que la soberanía argentina sobre las islas Malvinas “no es negociable” durante una entrevista con el diario británico The Telegraph, en la que también confirmó que planea viajar a Londres en 2026 en una visita oficial que sería la primera de un mandatario argentino en ese país desde 1998.

En su diálogo con el medio británico, el jefe de Estado reiteró la posición histórica del país en torno al reclamo por las Malvinas, aunque aclaró que su gobierno buscará la recuperación del territorio exclusivamente por la vía diplomática y con el consentimiento de los isleños, descartando enfrentamientos o negociaciones que impliquen una cesión de la soberanía.

Publicidad

Milei también confirmó que está trabajando para flexibilizar algunas restricciones históricas impuestas por el Reino Unido, como el embargo a la venta de armas y tecnología militar a Argentina, vigente desde la guerra de 1982, aunque fuentes británicas han desmentido negociaciones formales sobre el tema.

El futuro viaje a Londres, previsto para el primer semestre de 2026, marcaría un hito en las relaciones bilaterales, ya que sería la primera visita oficial de un presidente argentino en casi tres décadas. El último mandatario en hacerlo fue Carlos Menem en octubre de 1998, y la gira, según trascendidos, incluiría encuentros con autoridades del gobierno británico.

Publicidad

Desde la Casa Rosada se subraya que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia diplomática más amplia para posicionar a Argentina como un actor relevante en la escena internacional, al tiempo que se defiende el reclamo de soberanía en el marco del derecho internacional y de la historia del país.

Las declaraciones de Milei reavivan el debate público en Argentina sobre la cuestión Malvinas y la forma de encarar el reclamo territorial, un tema que ha sido tradicionalmente sensible en la política exterior de todos los gobiernos.