El presidente Javier Milei participó este jueves por la noche del Foro Económico del NOA, en Tucumán, donde brindó un discurso centrado en política económica, pero que estuvo atravesado por fuertes críticas a la oposición y a un sector del empresariado, en medio de la creciente tensión con Paolo Rocca.

Durante su exposición, el mandatario aseguró que existe “una carnicería” contra su Gobierno y cuestionó duramente a dirigentes políticos y empresarios, a quienes acusó de impulsar medidas que perjudican a la población. “Parece que hay políticos y empresarios que están a favor de precios más altos, salarios más bajos y empleos de peor calidad. Arriba de todo eso está la corrupción”, afirmó.

En ese sentido, Milei planteó que ciertas regulaciones y políticas proteccionistas terminan afectando a los consumidores. “Perjudican a 48 millones de personas para salvar a tres chorros. Está claro que es profundamente inmoral”, sostuvo.

El jefe de Estado enmarcó sus críticas dentro de una defensa del libre mercado, retomando conceptos del economista clásico Adam Smith. Según explicó, el autor promovía la competencia como motor del crecimiento y cuestionaba a los sectores que obtenían beneficios a partir de privilegios otorgados por el Estado.

“Pasaron 250 años y la relación con esta manga de delincuentes sigue siendo la misma”, expresó Milei, en alusión a lo que definió como prácticas “mercantilistas”. No obstante, aclaró: “Yo no ataco a los empresarios, ataco al chorro, a la gente deshonesta”.

El Presidente también insistió en que su programa económico tiene un componente moral. “No estamos dispuestos a avanzar violentando la vida, la libertad y la propiedad. Lo importante son los valores morales, eso está por encima de todo”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, el mandatario volvió a cargar contra el kirchnerismo, al que responsabilizó por el deterioro económico de las últimas décadas. “Si durante 100 años estuvieron fomentando la vagancia y el parasitismo, nos íbamos a estrellar”, señaló.

Finalmente, Milei se refirió a los desafíos del futuro y destacó el rol de la tecnología en el crecimiento económico. En particular, mencionó el impacto de la inteligencia artificial, a la que definió como “la fábrica de alfileres del siglo XXI”, en referencia a la clásica metáfora de Smith sobre la división del trabajo. “A la luz de cómo vivimos hoy, necesitamos entender qué es lo que va a generar crecimiento de acá en adelante. La inteligencia artificial va a tener un rol fundamental”, concluyó.