La industria argentina volvió a mostrar una tendencia negativa en noviembre de 2025, con una caída de la actividad que llevó el nivel de producción al punto más bajo de casi un año y medio, según los datos oficiales publicados este jueves.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Producción Industrial (IPI) se contrajo 0,6% respecto de octubre, marcando la tercera baja mensual consecutiva, y profundizó su retroceso en términos interanuales con una merma cercana al 8,7% frente a noviembre de 2024, el descenso más pronunciado desde mediados de 2024.

Sectores más afectados y panorama general

La caída interanual fue particularmente marcada en ramas como la textil, automotriz y metalmecánica, que arrastraron los números del sector manufacturero, aunque esta tendencia se verificó en la mayoría de las divisiones económicas relevadas.

Si bien el dato de caída mensual y anual refleja un momento delicado para la producción fabril, otras mediciones oficiales destacan que en el acumulado de enero a noviembre de 2025 la actividad industrial todavía mostró algún crecimiento leve, aunque insuficiente para compensar los resultados negativos de fin de año.

Contexto económico y comparaciones recientes

El desempeño del sector manufacturero se da en un contexto de dificultades económicas persistentes, con una demanda interna debilitada y desafíos en la competitividad de la producción.

Analistas y entidades empresarias habían señalado previamente que indicadores privados también mostraban retracción en la actividad industrial durante noviembre, con caídas significativas en algunos rubros como automotriz y materiales vinculados a la construcción, en línea con la tendencia oficial.

La caída sostenida de la industria representa un desafío para la economía nacional, que busca consolidar una recuperación generalizada después de varios trimestres con indicadores poco favorables.