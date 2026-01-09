El Gobierno nacional confirmó este jueves el esquema con el que afrontará los vencimientos de deuda externa por más de USD 4.200 millones que operan este viernes 9 de enero, una de las primeras grandes obligaciones financieras de 2026.

Según el Ministerio de Economía, el Tesoro utilizará aproximadamente USD 2.300 millones de sus depósitos en moneda extranjera disponibles en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y comprará el monto restante al propio BCRA, completando así los fondos necesarios para saldar los compromisos.

Detalles de los vencimientos

El total a pagar asciende a USD 4.216 millones, integrados por títulos en moneda extranjera tanto bajo legislación extranjera (“Globales”) como bajo legislación local (“Bonares”).

De ese total, USD 2.567 millones corresponden a Globales (USD 1.524 millones de capital y USD 1.043 millones de intereses), mientras que los USD 1.649 millones restantes son de Bonares (USD 1.187 millones en capital y USD 462 millones en intereses).

Financiamiento complementario y contexto

El plan para completar los recursos necesarios está vinculado con una operación de financiamiento del BCRA, que cerró un préstamo tipo repo por USD 3.000 millones con seis bancos internacionales, utilizando bonos como garantía y con un plazo de un año a una tasa equivalente al 7,4 % anual. Esta línea de crédito reforzó la disponibilidad de divisas para completar el esquema de pagos sin poner tensión excesiva sobre las reservas.

Desde el Palacio de Hacienda indicaron que este método permitirá cumplir en tiempo y forma con los compromisos sin sobresaltos financieros, en un contexto en el que la atención de los mercados está puesta tanto en la evolución de las cuentas públicas como en la estrategia oficial para el manejo de la deuda externa a lo largo de 2026.

Las autoridades buscan con esta combinación de recursos (dólares propios del Tesoro más la adquisición de divisas al BCRA) dar señales de previsibilidad y capacidad de pago, un factor clave ante la atención de inversores y acreedores internacionales.