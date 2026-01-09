Un grave caso de violencia infantil sacudió al departamento Pocito, donde un niño de 11 años fue víctima de haber sido brutalmente golpeado con un cinto, tomado del cabello, privado de comida y sometido a maltrato psicológico por parte de su madre y su padrastro. Despues de erradicar la denuncia, ambos adultos fueron detenidos y permanecen presos por orden judicial.

Los acusados son Florencia Bustos y Matías Carlos Farías, quienes fueron arrestados este jueves por disposición del juez de Garantías Alberto Caballero, a pedido del fiscal Leonardo Arancibia, titular de la UFI Cavig, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a la denuncia, los hechos ocurrieron el lunes pasado, en horario de la siesta. El niño relató que fue castigado con un cinto y que lo tomaron del cabello. Como parte del castigo, también lo dejaron sin comer y le dijeron que su papá “no lo quiere”, con la intención de causarle un mayor daño emocional.

Según consta en la causa, los adultos también habrían aplicado el mismo castigo a un hermanito menor del chico, obligando a ambos a irse a dormir sin haber ingerido alimentos.

Tras la agresión, el nene logró escapar de la vivienda familiar, ubicada en Pocito, y pidió ayuda en la casa de su abuela paterna. Fue ella quien dio aviso al padre biológico del niño, quien posteriormente se presentó en la UFI Cavig para radicar la denuncia por maltrato infantil.

El menor fue examinado por un médico legista, quien certificó que presentaba marcas en brazos y piernas compatibles con cintarazos, lo que reforzó la acusación contra la pareja.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó además un allanamiento en el domicilio de los acusados para secuestrar los cintos y otros posibles elementos utilizados en la agresión. El procedimiento fue realizado por personal de la brigada de la UFI Cavig durante la jornada del jueves.

Otro dato relevante del caso es que Farías cuenta con antecedentes penales por hechos de violencia. En 2023 cumplió una condena efectiva de seis meses en el penal de Chimbas por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, y ese mismo año afrontó otra causa por lesiones, amenazas y daños.

Actualmente, Bustos y Farías permanecen detenidos, a la espera de la audiencia de formalización, donde la fiscalía expondrá las pruebas y solicitará las medidas cautelares correspondientes.