Un fuerte momento de conmoción en el fútbol argentino se vivió este jueves en el predio de Deportivo Madryn, cuando el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio durante un entrenamiento matutino y debió ser asistido de urgencia por el cuerpo médico del club.

El episodio se produjo mientras el guardameta de 27 años realizaba ejercicios habituales bajo las órdenes del cuerpo técnico, según informó el propio club. Ante la descompensación súbita, los profesionales presentes en el campo de juego iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron un desfibrilador disponible en el predio, logrando que el jugador recupere el conocimiento y los signos vitales antes de ser trasladado en ambulancia.

Nievas fue ingresado de urgencia al Hospital Andrés Isola, donde fue derivado directamente a la unidad de terapia intensiva para su estabilización y monitoreo constante. Desde la institución médica oficializaron que el arquero permanece en estado reservado, con controles clínicos permanentes ante la gravedad del cuadro.

La rápida intervención con RCP y el uso del desfibrilador en el lugar (equipamiento clave en situaciones de paro cardíaco) fue destacada por el club como un factor determinante para la recuperación inicial de Nievas antes de su traslado.

Deportivo Madryn confirmó oficialmente el hecho a través de sus canales y agradeció la labor del equipo médico y del cuerpo técnico por la inmediata respuesta ante la emergencia. El caso provocó conmoción entre compañeros, rivales y hinchas, al tratarse de un suceso poco habitual en el ámbito profesional durante entrenamientos.

El incidente subraya la importancia de contar con equipos de emergencia, desfibriladores y personal capacitado en instalaciones deportivas, medidas que pueden marcar la diferencia en situaciones de paro cardíaco, donde cada segundo es crucial para salvar una vida.