El presidente Javier Milei participará este martes del acto central por el 34° aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina, uno de los ataques terroristas más graves en la historia del país.

La ceremonia se realizará desde las 14.30 en la plaza ubicada en las calles Arroyo y Suipacha, en el barrio porteño de Retiro, lugar donde funcionaba la sede diplomática destruida por la explosión del 17 de marzo de 1992.

El atentado dejó un saldo de 29 muertos y 242 heridos, y marcó un antes y un después en materia de terrorismo internacional en Argentina, con consecuencias que aún resuenan en la agenda política y judicial.

La presencia del mandatario será interpretada como un gesto político de respaldo al Estado de Israel, en un contexto internacional atravesado por tensiones en Medio Oriente y en línea con la postura del Gobierno nacional en política exterior.

Del acto también participarán funcionarios del Gabinete, dirigentes políticos y representantes de la comunidad judía, en una jornada de memoria que busca mantener vigente el reclamo de justicia por las víctimas del atentado.

La conmemoración se desarrollará bajo la consigna “La primera vez no se olvida. Esta primera vez tampoco”, en alusión al impacto histórico del ataque y a la necesidad de sostener la memoria colectiva frente a uno de los episodios más trágicos ocurridos en el país.