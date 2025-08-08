Milei explicará los vetos a través de una cadena nacional

El presidente Javier Milei dará esta noche a las 21 una cadena nacional para explicar los vetos a discapacidad y jubilaciones de esta semana. Lo adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada.

"Yo no voy a hablar de los vetos ni del Congreso porque hoy a las 9 de la noche hay una cadena nacional que va a estar brindando el Presidente de la Nación precisamente haciendo alusión a esos temas", explicó el funcionario.

El presidente Javier Milei oficializó este lunes a través del Boletín Oficial el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso: el de aumento a las jubilaciones, el que reinstauraba la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia en discapacidad.

El Ejecutivo publicó además un comunicado en cual justificó la medida oficial y lanzó una advertencia a la oposición por la sesión de este miércoles.

"Esta semana se tratarán nuevos proyectos en el Congreso, del mismo calibre y con la misma intención: pretenden forzar al Gobierno nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero. Esta administración confía en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza", reza el comunicado oficial.

"Con el equilibrio fiscal solo no alcanza, vamos a defender una agenda a favor del trabajo, la producción y el federalismo". Un mandatario provincial que integra el flamante frente electoral de Provincias Unidas comienza a trazar el perfil que tendrá este colectivo de gobernadores en el Congreso de cara al tratamiento de los vetos de Javier Milei al aumento en jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

"No somos un espacio opositor acérrimo. Somos racionales y actuaremos con sensatez frente al gobierno nacional. Muchas cosas las acompañamos, como el equilibrio fiscal que también aplicamos en nuestros territorios, pero en otras nos diferenciamos", agregó.

Si bien aún no hay una postura definida frente a los vetos, en las primeras conversaciones entre Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), se evaluó la posibilidad de otorgar libertad de acción a los legisladores nacionales. Una forma de no quedar pegados al kirchnerismo y evitar un debut confrontativo con la Casa Rosada.

El tratamiento de los vetos todavía no tiene fecha en el Congreso donde la Cámara de Diputados intentará sancionar hoy la emergencia pediátrica en el Garraham, el financiamiento universitario y emplazar a la paralizada comisión de Presupuesto y Hacienda de José Luis Espert para que le dé tratamiento a los proyectos impulsados por los gobernadores para la redistribución de los fondos del impuesto a los combustibles y los ATN.