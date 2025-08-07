El presidente Javier Milei encabezó en La Matanza el lanzamiento formal de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con una foto grupal junto a sus principales candidatos y referentes partidarios. El lugar elegido fue el asentamiento Las Achiras, en Villa Celina, una zona de alta vulnerabilidad social dentro de un distrito históricamente alineado con el kirchnerismo.

Desde la Casa Rosada, el objetivo era claro: generar una imagen de fuerte carga simbólica en territorio adverso, apuntando a contrastar la gestión provincial de Axel Kicillof y reforzar el discurso de “abandono” en el conurbano. El lema central que acompañó la puesta fue “Kirchnerismo Nunca Más”, una frase que remite al histórico informe de la Conadep, pero adaptada por el equipo de campaña para direccionar el mensaje político.

La producción de la imagen llevó varios días de coordinación. Inicialmente prevista para comienzos de semana, la foto se concretó finalmente este jueves. Se definió hacerla en el barrio y no en escenarios institucionales como la Casa Rosada o espacios privados como el centro logístico de Mercado Libre, lugares que habían sido considerados.

Milei estuvo acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de La Libertad Avanza, y por Sebastián Pareja, armador bonaerense del espacio. También participaron referentes del PRO, entre ellos Cristian Ritondo, presidente del partido en la provincia. Ritondo posó con una campera violeta con la inscripción del espacio libertario.

Entre los presentes en la imagen se encontraban: Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; José Luis Espert, diputado nacional y candidato a renovar su banca; Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, intendentes de Tres de Febrero y General Pueyrredón, respectivamente, y candidatos al Senado provincial por sus secciones electorales. También estuvieron los principales postulantes a las cámaras provinciales, como Oscar Liberman, Maximiliano Bondarenko, Natalia Blanco, Gonzalo Cabezas, Alejandro Speroni y Francisco Adorni.

Según fuentes cercanas a la organización, el uso del lema “Kirchnerismo Nunca Más” fue definido por el equipo de campaña que responde a Santiago Caputo, encargado de coordinar la estrategia en la provincia y con peso en el armado nacional. La idea inicial era utilizar la frase “Kirchnerismo o libertad”, pero finalmente optaron por un mensaje más confrontativo.

En el equipo de campaña argumentan que el electorado bonaerense identifica a las gestiones peronistas como responsables de las condiciones actuales. La Matanza, con más de 5 millones de electores en la Tercera Sección Electoral, representa uno de los territorios más disputados de cara a las elecciones de septiembre y octubre.

La actividad duró pocos minutos. El Presidente saludó a vecinos del barrio y se tomó la foto con los dirigentes, en lo que fue su primer encuentro presencial con varios de los candidatos de su espacio en territorio bonaerense.