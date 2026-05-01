El psicólogo de Maradona aseguró que la familia no le pagaba para atenderlo

El proceso judicial por la partida de Diego Maradona retomó su actividad este jueves tras superar los fallos técnicos que habían frenado la audiencia previa. Carlos Díaz, uno de los acusados, aprovechó la instancia para dar su testimonio sobre el tiempo que trabajó junto al deportista.

El profesional, quien conoció al ídolo apenas un mes antes del final, aclaró su postura ante el tribunal y los presentes al decir que "No cobré un centavo de todo esto, lo quería ayudar a Diego".

Durante su intervención, el psicólogo analizó la salud del paciente y el cronista Javier Mozo relató que el imputado sostuvo que "Maradona tenía tres cuadros, de acuerdo a lo que lo trató: adicción, trastorno bipolar y de personalidad". Díaz destacó que "Yo notaba adherencia total de la familia al tratamiento". Por su parte, el abogado Olmedo explicó que su defendido solo estuvo 29 días en la vida de Diego, de los cuales 12 fueron de internación, y que su expectativa era "lograr la cura de Maradona".

El defensor aseguró que en ese tiempo se logró que "en la casa de Maradona no hubiese droga ni alcohol". El propio psicólogo, que enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual, afirmó que su labor de "desintoxicación" fue exitosa.

La jornada estuvo cargada de momentos hostiles, especialmente por parte de Verónica Ojeda. Según el relato de Luis Bremer, "Verónica les gritó asesinos hijos de p... en la cara a todos los acusados en la sala".

La tensión se profundizó cuando el periodista recordó que "Ojeda dice que él le daba alcohol a Diego". En este clima, el juez rechazó un audio clave que la mujer presentó como prueba. Díaz, quien integraba el equipo de internación domiciliaria, sigue procesado bajo la sospecha de no haber evitado el desenlace con una presunta mala praxis y abandono de persona.