En una jornada marcada por la visibilización y el contacto directo con los usuarios, los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad se concentraron en la intersección de Ruta Nacional 40 y Calle 11, en el departamento Pocito. Con entrega de folletería y banderas, el sector alertó sobre lo que consideran un plan de "entrega" del patrimonio nacional bajo la excusa de la modernización.

Carlos Ordoñez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines.

Carlos Ordoñez, Secretario General de la Seccional San Juan del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), dialogó con DIARIO HUARPE y expresó la profunda preocupación que atraviesa el organismo. "Es un momento muy complicado porque estamos atravesando en la Dirección Nacional, además del desfinanciamiento que veníamos sufriendo, un intento por terminar de destruir la institución", afirmó el dirigente.

Angustia en la planta laboral y apoyo social

La crisis no solo es de infraestructura, sino también humana. Ordoñez destacó que el personal vive bajo una gran incertidumbre debido a la quita de funciones y la disminución de la planta. "Hay una angustia muy grande, pero salimos a dar a conocer a la población lo que está pasando", señaló.

El sindicalista brindó cifras alarmantes sobre el vaciamiento: "Ahora quedamos 164, de una planta de 220. El plan del Gobierno nacional es que en estos días se vayan veinte compañeros más. Nos van desangrando progresivamente", lamentó.

Además, Ordoñez fue tajante sobre el futuro del organismo: "Primero fue un goteo y ahora es un chorro abierto de sangre; quieren darle el puntapié final a la Dirección Nacional de Vialidad. Es la tercera vez que Sturzenegger la quiere destruir", confirmó.

A diferencia de otros tiempos, el dirigente destacó un cambio de actitud en los conductores sanjuaninos: "La respuesta de la gente es buena. Antes pasaban y nos puteaban; hoy no, hoy nos alientan, nos ayudan y colaboran con nosotros".

El fantasma del peaje y la "doble imposición"

Uno de los puntos más críticos del reclamo radica en la inviabilidad de instalar peajes en las rutas sanjuaninas debido al bajo caudal de tránsito medio. Según Ordoñez, esta medida terminará perjudicando directamente al bolsillo del ciudadano y a las arcas provinciales.

"Le traspasan las rutas de la Nación a la Provincia sin recursos. La Nación se lava las manos y la Provincia va a tener que afrontar la repavimentación o hacer tramos nuevos con plata propia, que supuestamente luego se recuperaría con el peaje. Es inviable", explicó el gremialista.

Además, denunció una "doble imposición" para el usuario: "El ciudadano ya paga el impuesto a los combustibles para el mantenimiento de caminos. Ahora le van a querer cobrar peaje; va a estar pagando dos veces por el mismo servicio que tiene que dar el Estado".

Próximas medidas de fuerza

La movilización en Pocito contó con el respaldo solidario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Químicos, mostrando una unidad gremial frente al ajuste.

Finalmente, Ordoñez adelantó que el plan de lucha se endurecerá en los próximos días: "Vamos a seguir visibilizando el problema. La semana que viene tenemos previsto realizar algunas medidas que no solo incluyen volanteadas, sino algún corte en sectores estratégicos para que el reclamo se escuche con más fuerza", cerró.