La letal teoría de Moria Casán tras conocerse que Pampita se separó

El hermetismo de Pampita ante los rumores de su distanciamiento con Martín Pepa generó una ola de teorías en el mundo del espectáculo. El periodista Ever Correa informó este treinta de abril que la ruptura abrió el juego a las especulaciones porque la modelo no habla.

En el programa La mañana de Moria, el tema fue abordado con la franqueza que caracteriza a su conductora, quien no se guardó nada al tratar la actualidad,. La diva inició la charla lanzando al aire el interrogante “¿Carolina Pampita Ardohain estás separada de Martín Pepa?”.

Ante el silencio de la modelo, la conductora profundizó en su visión sobre cómo se estarían manejando los protagonistas en esta etapa. Moria Casán sugirió que entre ellos existiría un acuerdo para proteger la imagen pública de la modelo.

Según explicó, “Ellos tienen un contrato VIP 'primero lo voy a decir yo, no voy a quedar como una cornuda. Si tenés otra minita guardala hasta que se sepa, pero a mí no me corneás más'. Es muy dejada Pampita. Muy dejada”. Esta definición sobre la actitud de la famosa modelo llamó la atención de todos los presentes en el estudio.

La conversación derivó luego en metáforas sobre las crisis de pareja y los posibles motivos de la ruptura. Moria comentó que “Empezamos con el modo alce. Aparece el alce y se complica. No digo que sea el caso de ella”.

En este punto del debate intervino María Fernanda Callejón, quien aportó su propia perspectiva sobre los vínculos de la modelo. La panelista aseguró que “Pampita es la más dejada porque es la más codiciada. Los hombres se acercan a ella para eso (la fama). Es una humillación que te metan los cuernos”.

El programa recordó que este no es el primer alejamiento entre la modelo y el polista, lo que alimenta las esperanzas de una reconciliación. Sin embargo, Moria Casán no evitó mencionar los antecedentes sentimentales de la protagonista, trayendo a colación sus anteriores separaciones de Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán para contextualizar su análisis actual sobre la situación.