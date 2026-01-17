Milett Figueroa contó la verdad de su escandalosa separación de Marcelo Tinelli

Tras la viralización de versiones sobre una supuesta ruptura en Argentina y Perú, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli confirmaron que su relación continúa firme pese a la distancia física impuesta por sus agendas.

La modelo, que el año pasado disfrutó de unos días de descanso en Capri junto al conductor, se encuentra actualmente en su país natal cumpliendo compromisos profesionales. “Estamos muy bien, estamos separados físicamente por trabajo, pero apenas termine de grabar aquí, vuelvo a Buenos Aires”, explicó Figueroa para desestimar cualquier crisis y asegurar su retorno al país.

Por su parte, el presentador se comunicó con el periodista Juan Etchegoyen para negar los rumores de forma contundente: “No estoy separado de Milett”. Además, aclaró cómo transita sus días actuales: “Yo estoy con mi familia en este momento”.

Esta lejanía temporal se hizo evidente durante el inicio del Año Nuevo 2026, cuando la modelo optó por una celebración de calma familiar y reflexión, compartiendo en sus redes el mensaje: “Elegir lo que nos hace bien”.

Según allegados y analistas, la recurrencia de estas especulaciones responde más al interés del periodismo que a la realidad de la pareja, que mantiene su estabilidad a pesar de la exposición mediática.

Mientras Milett prioriza su círculo íntimo en el exterior, Marcelo se mostró divertido en Buenos Aires junto a sus hijos Juana y Lolo al sumarse al desafío viral “Di la palabra al ritmo”. Sobre esta experiencia, el conductor relató: “Hoy intenté hacer en el menor tiempo posible este trend viral del momento, con mis hijos Juani y Lolo. La gastada que me comí de Juani fue tremenda”.

Tinelli añadió con humor sobre su desempeño en la coreografía: “Además, como bailo como el traste, le di razones para que me joda. Nos divertimos mucho. Y me termino calentando. Los amo mucho”.

La publicación alcanzó notoriedad rápidamente y generó reacciones de figuras como Charlotte Caniggia, su hija Mica Tinelli y su expareja Soledad Aquino, quien comentó: “¡Parece de 30 mi ex! Un padrazo”.

Otros usuarios bromearon sobre sus habilidades: “Bailar nunca estuvo entre tus dones”. Este ambiente distendido funcionó como una postal de armonía familiar, marcando también el reencuentro de Juana con sus hermanos mayores, Cande, Francisco y Mica, tras semanas de tensión.