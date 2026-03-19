Miniso, la tienda estilo japonés, llegá a Argentina y abrirá 100 locales

Miniso, la cadena de origen chino fundada en 2013 en Guangzhou, oficializó su desembarco en el mercado argentino con la meta de inaugurar su primera tienda en la ciudad de Buenos Aires durante el año 2026.

La firma, que actualmente posee 7.700 locales en 112 países y cotiza en las bolsas de Nueva York y Hong Kong, reportó una facturación de "USD 2.450 millones a nivel global" en su último ejercicio.

Este despliegue se suma a la reciente llegada de marcas internacionales como Decathlon, Victoria’s Secret, Indian y Breitling, consolidando una estrategia que ya funciona en Brasil, México y Chile basada en la alta rotación de productos y la optimización de costos para captar diversos segmentos de demanda.

El proyecto en el país contempla "una inversión de 50 millones de dólares para instalar 100 tiendas en el territorio argentino en los próximos cinco años". Estos fondos se destinarán al acondicionamiento de espacios, logística y campañas de posicionamiento, con la proyección de "crear entre 800 y 1.000 puestos de trabajo" directos e indirectos.

El plan de expansión se ejecutará de forma gradual en corredores comerciales y shoppings clave, utilizando un sistema de franquicias para brindar soporte a socios locales y asegurar un crecimiento ágil que incluirá la apertura de una tienda modelo de gran escala y nuevas ubicaciones de forma trimestral.

La propuesta de la marca, identificada por su mascota de pingüino azul y blanco, integra productos de diseño, cuidado personal, juguetes y accesorios tecnológicos con un marcado estilo japonés que atrae a la generación Z.

Su oferta incluye licencias de éxitos como Naruto, One Piece, Marvel y DC, además de las populares cajas ciegas o blind-boxes que contienen muñecos y peluches sorpresa. A través de precios bajos y una experiencia de compra simple, Miniso busca satisfacer las necesidades de consumo masivo en Argentina mediante una oferta que adapta las tendencias globales a las preferencias locales.