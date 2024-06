“El peronismo es una cultura del poder y hoy como partido es la única doctrina definida que tienen” es la sentencia que realizó el ministro de Producción, Gustavo Fernández, en el Café de la Política. El alfil orreguista aseveró que “incluso el mismo Perón, al poco andar, dejó de lado muchos postulados de la Doctrina Social de la Iglesia para sostener el poder”. Además, habló del voto negativo al RIGI de Sergio Uñac e indicó cómo la industria minera sostiene la licencia social.

Fernández expresó que “el peronismo es una cultura del poder y su ideología es el poder y todo lo que sirva para ese fin. Incluso el mismo Perón, al poco andar, dejó de lado mucho de los postulados de la Doctrina Social de la Iglesia”. Las declaraciones se dieron en el programa el Café de la Política que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, por Huarpe TV que sale en el 19.2 del TDA, en YouTube, Twitch y Kick.

Además, el ministro de la Producción dijo que “un ejemplo de que dejaron de la lado la Doctrina Social es que no respetaron el principio de subsidiariedad, postulado que refiere a que hay que dejar que los particulares lleven adelante todas aquellas iniciativas que puedan realizar por sí solos sin necesidad de que el Estado intervenga. Esto claramente no ocurre en el peronismo, ya que acostumbra a intervenir, incluso con Perón, en muchas actividades que desarrollaban los privados, incluidos los de materia económica”.

También sustentó su opinión de que el peronismo está preparado para sostener el poder al recordar que la “ficha de afiliados del peronismo la tenía Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y hasta Eduardo Duhalde ¿cuál es más peronista? Para mí todos eran igual de peronistas porque todos iban en busca de sostener el poder”.

Esto le dio pie al funcionario orreguista a expresar que “el peronismo, al ser un partido con la única finalidad de tener poder, cuándo lo pierden son dañinos. Así es que en los primeros tiempos de la gestión que conduce Marcelo Orrego intentaron dañarlo, quitándole la disponibilidad del Fodere y el FEM, que desde que existe la Ley de Coparticipación siempre estuvo en potestad del Ejecutivo”.

¿Cómo se logra la licencia social con la minería?

Una de las críticas que sostienen los detractores del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es que va en detrimento del desarrollo de los proveedores locales impactando en la licencia social de los ciudadanos con la minería. Para Fernández, esto no peligra, ya que “las empresas saben que sin desarrollo de proveedores locales no hay licencia social, y sin licencia social no hay minería”.

El ministro de la Producción expresó que “para obtener licencia social, pesa tanto lo ambiental como el desarrollo de proveedores locales. Es que para los sanjuaninos no se trata de desarrollarse desde el punto de vista humano y social, sino también buscan oportunidades de crecimiento económico y las empresas mineras lo tienen muy claro. Es más, el propio gobernador Marcelo Orrego fue muy explícito en esto en las reuniones que tuvo con las cabezas de las empresas mineras y tienen en claro que sin desarrollo de proveedores locales se pone en riesgo la licencia social”.

“Uñac tiene falta de coherencia”

El ministro Fernández opinó sobre el voto negativo al RIGI del senador Sergio Uñac y dijo que “es falta de coherencia”. Además, indicó que “creo que ni siquiera lo hizo por motivaciones partidarias, ya que si así fuera, los diputados nacionales peronistas de San Juan hubieran votado igual, por eso es considero que responde a cuestiones personales”.

Ante la consulta de qué motivación personal tendría Uñac, Fernández indicó que “si la minería despega en el mandato que conduce Marcelo Orrego claramente se potencia la economía”, y agregó que “votar en contra del RIGI es votar en contra de los intereses de los sanjuaninos”.

