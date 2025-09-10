La Prefectura Naval Argentina secuestró un cargamento valuado en casi 500 millones de pesos en la localidad de Corpus, Misiones. El operativo nocturno permitió incautar 173 kilos de cocaína distribuidos en 255 envoltorios, junto con 177 ampollas de fentanilo y 14 de etilefrina.

Prinosil, la marca del fentanilo que fue encontrado en Misiones. (Foto: Prefectura Naval)

La investigación comenzó cuando agentes detectaron un bote a motor que cruzaba desde Paraguay. Al llegar a la ribera argentina, en la zona conocida como Puerto Menocchio, los tripulantes dejaron una docena de bultos antes de regresar a su país.

Las ampollas, de la línea Prinosil y con el sello del laboratorio Quimfa de Asunción, serán peritadas para confirmar si son originales o falsificadas. Tres años atrás, esa misma compañía había denunciado la clonación de sus productos, un antecedente que vuelve a estar bajo análisis de la Justicia.

El caso quedó en manos de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá, que ordenaron el secuestro de la carga y la intervención de la Policía de Misiones. Una de las líneas de investigación busca establecer el destino final de la droga.

El hallazgo reaviva la preocupación en torno al fentanilo, un opioide sintético que ya provocó la muerte de 96 personas en Argentina en un caso que involucra al laboratorio HLB Pharma. Por esa causa, la Justicia federal de La Plata ordenó recientemente siete allanamientos en sedes de la ANMAT, el INAME y domicilios de funcionarios, en busca de pruebas documentales y dispositivos electrónicos.

El expediente, a cargo del juez Ernesto Kreplak, apunta a determinar las responsabilidades en la circulación de ampollas contaminadas que derivaron en casi un centenar de muertes. El dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, y nueve directivos de su firma permanecen detenidos.